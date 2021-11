Les spécifications de l’Oppo Find X4 Pro ont peut-être fuité : où sont les mises à niveau ?

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Les spécifications de l’Oppo Find X4 Pro ont peut-être fuité en ligne. Cela ressemble plus à la même chose pour Oppo, mais avec une charge plus rapide.

L’Oppo Find X3 Pro était l’une des versions les plus intéressantes de 2021, avec un design en verre unique, une caméra de microscope cool mais quelque peu fantaisiste et un écran net et vibrant. Il semble que le Find X4 Pro ait fuité, et il semble que ce soit plus ou moins la même chose.

Le pronostiqueur Weibo Digital Chat Station a révélé les spécifications d’un prochain appareil phare, mais sans dire directement qu’il s’agit du téléphone Oppo 2022. Néanmoins, le chiffre revendiqué de 80 W ici correspond à une fuite d’Oppo Find du pronostiqueur plus tôt ce mois-ci.

Alors, à quoi devez-vous vous attendre en termes de spécifications ? Eh bien, Digital Chat Station rapporte que vous obtenez le suivi du SoC de la série Snapdragon 888 (SM8450), 12 Go de RAM, la vitesse de charge susmentionnée de 80 W et un écran QHD + 120 Hz de 6,7 pouces.

Il n’y a pas de mot sur la taille de la batterie, mais une batterie plus grosse serait toujours la bienvenue (même si nous n’avions rien à redire sur le pack de 4 500 mAh du téléphone précédent).

En termes de photographie, l’apparent Oppo Find X4 Pro est conçu pour obtenir une paire d’appareils photo 50MP (taille de capteur 1/1,5 pouce chacun), un téléobjectif 13MP ou 12MP 2X et un tireur 32MP.

Plus de couverture photographique : Comment utiliser le mode manuel sur l’appareil photo de votre smartphone

Si c’est quelque chose comme le Find X3 Pro, alors un capteur 50MP sera pour l’appareil photo principal et un sera pour les clichés ultra-larges. Et il semble en effet que ces appareils photo 50MP aient la même taille de capteur que les tireurs 50MP du produit phare 2021. Nous supposons également que le tireur 32MP est un snapper selfie, ce qui serait à nouveau conforme à l’ancien téléphone.

Cela nous fait nous interroger sur la caméra du microscope, qui n’est pas mentionnée ici. C’était un concept plutôt cool, même si la faible résolution (3MP) et la mise au point capricieuse signifiaient qu’il y avait beaucoup de place pour l’amélioration. Nous espérons donc qu’Oppo dispose d’un objectif de deuxième génération s’il ne propose pas à la place une caméra périscope.

commentaires