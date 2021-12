Les spécifications de Xiaomi 12 Pro fuient en détail avant l’annonce à venir

Le chat est sorti du sac

Ce n’est un secret pour personne que Xiaomi lancera très bientôt une nouvelle série de téléphones phares, comme « dans quelques heures ». Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro ont divulgué de nombreux détails – nous savons à quoi ils ressembleront et quelles spécifications ils auront – avant leur annonce cette semaine. Il y a quelques jours, nous avons jeté un coup d’œil à quelques vidéos et rendus de presse du plus petit Xiaomi 12. Nous tournons maintenant notre attention vers le plus grand modèle Pro, alors que toute la fiche technique du téléphone est rendue publique.

L’information est apparue pour la première fois sur le site de microblogging chinois Weibo, avant que le leaker SnoopyTech ne partage plus tard les spécifications de l’appareil sur Twitter, et quelques différences sont immédiatement perceptibles par rapport à son prédécesseur (le Xiaomi Mi 11 Pro) et à son frère bas de gamme. Le Mi 11 et le Mi 11 Pro avaient tous deux des écrans de taille identique, mais le Xiaomi 12 change cette tendance – le Pro arrive avec un écran de 6,73 pouces, tandis que le modèle standard, comme nous l’avons appris précédemment, aura plutôt un écran de 6,28-. panneau en pouces.

D’autres spécifications ici s’alignent sur les détails glanés des rumeurs précédentes, des fuites et de ce que Xiaomi a révélé publiquement. Nous aurons un SoC Snapdragon 8 Gen 1 et une configuration triple caméra arrière 50MP au lieu d’une 108MP. La batterie sera de 4 600 mAh, contre 5 000 mAh dans la série 11, mais nous aurons cette fois-ci des vitesses de charge beaucoup plus rapides, avec une prise en charge à la fois de la charge filaire ultra-rapide de 120 W et de la charge sans fil de 50 W.

Une chose qui peut ou non être vraie (et ce serait dommage si c’était le cas) est le prix, qui est répertorié dans cette fiche technique comme étant de 9 999 yuans. L’idée qu’il pourrait s’agir d’un espace réservé a été rejetée, car cela équivaut à plus de 1 500 $. Le prix sera vraisemblablement plus proche de ce que la série 11 visait, et nous espérons avoir plus de détails bientôt, avec des plans pour annoncer le téléphone le 28 décembre.

