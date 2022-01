Les spécifications des lunettes Apple pourraient être aussi puissantes qu’un MacBook Pro M1

Apple devrait sortir son premier casque de réalité mixte en 2022, après des années de rumeurs détaillant les plans de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) de l’entreprise. Souvent surnommé Apple Glasses, le casque serait en concurrence avec des offres similaires de Facebook, HTC et Sony. Le casque Apple se concentrerait sur les jeux, la communication et le divertissement, tout comme les produits VR de ces sociétés. Mais il aurait aussi des fonctionnalités de réalité augmentée grâce à de nombreuses caméras qui permettront aux utilisateurs de voir le monde réel qui les entoure. De telles fonctionnalités nécessiteront des ressources considérables. Une nouvelle fuite d’un initié de confiance suggère que les lunettes Apple contiendront des spécifications formidables qui permettront à l’appareil d’offrir des fonctionnalités AR et VR aussi avancées.

Ming-Chi Kuo est un analyste bien connu pour ses relations au sein des sociétés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Il a fourni un flux constant de fuites précises au cours des dernières années concernant toutes sortes de produits Apple inédits. Il a également rédigé plusieurs notes de recherche détaillant les lunettes Apple l’année dernière. Bien qu’ils n’aient pas encore abouti, c’est grâce à ces fuites que nous avons quelques spécifications pour les lunettes Apple.

Le casque de première génération ne devrait peser que 300 à 400 grammes, ce qui devrait le rendre plus confortable à utiliser. Il comportera deux écrans 4K qui transmettront le contenu à la rétine de l’utilisateur. Jusqu’à 15 capteurs de caméra seront impliqués dans le traitement des images du monde réel, et les lunettes devraient fournir une technologie de suivi oculaire.

La connectivité sans fil est également importante. Les lunettes Apple se connecteront sans fil aux appareils via le Wi-Fi haut débit 6/6E. Et le casque peut fonctionner sans connexion réelle à un autre gadget Apple.

Rendu des lunettes de réalité mixte Apple – vue de dessous. Source de l’image : Ian Zelbo

Les nouvelles spécifications des lunettes Apple prétendent

Fin novembre, Kuo s’est également penché sur les spécifications du processeur des lunettes de réalité mixte. L’initié a déclaré que le casque serait doté de deux processeurs. La puce haut de gamme sera similaire au M1, a déclaré Kuo. Le processeur bas de gamme gérera l’informatique liée aux capteurs.

Dans une toute nouvelle note aux investisseurs, Kuo a abordé un autre détail des spécifications des lunettes Apple. Il a déclaré que le casque utiliserait le même adaptateur secteur USB-C 96 W fourni avec le MacBook Pro 14 pouces haut de gamme.

Ce développement signale que les lunettes Apple auront en effet des spécifications puissantes dotées d’une puissance de calcul de niveau Mac.

Kuo a abordé les puces qui alimenteront à nouveau le combiné. Il affirme que les lunettes Apple seront dotées de processeurs 4 nm et 5 nm provenant de TSMC. Le premier sera probablement le haut de gamme. Toutes les puces M1, y compris la Pro et la Max, sont des processeurs 5 nm. Il en va de même pour l’A15 Bionic à l’intérieur de l’iPhone 13.

Le nouveau SoC M1 Pro d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Deux ans d’avance sur la concurrence

Bien que ces spécifications Apple Glasses ne soient pas officielles, la revendication de charge est intéressante. D’une part, cela implique que le casque se rechargera plus rapidement que les iPhones et iPads. C’est une caractéristique importante à avoir pour un appareil qui n’est pas censé offrir une autonomie de batterie toute la journée. Deuxièmement, tout comme Kuo l’a mentionné, le chargeur 96 W signale que l’appareil peut consommer beaucoup d’énergie pour les fonctionnalités VR et AR. Il est trop tôt pour dire si vous utiliseriez l’appareil pendant qu’il est en charge. Mais un chargeur de 96 W implique qu’il pourrait y avoir des expériences où être branché à l’alimentation pendant que vous utilisez les lunettes ne serait pas un problème.

Si ces spéculations sur les spécifications sont exactes, nous devons également supposer que les lunettes Apple comporteront de grandes batteries. La batterie pourrait tirer le meilleur parti de ce poids de 300 à 400 g.

Enfin, ces fuites de spécifications Apple Glasses donnent une crédibilité supplémentaire aux fuites de prix pour le casque. C’est le même Kuo qui a récemment déclaré que les lunettes coûteraient plus de 1 000 $. C’est plus cher que la concurrence. L’insertion d’une puce de qualité M1 (ou plus récente) à l’intérieur d’un ordinateur porté sur la tête permet d’obtenir un appareil formidable qui pourrait offrir des expériences similaires à celles d’un MacBook. Selon MacRumors, Kuo a déclaré dans la nouvelle note que le casque d’Apple aurait deux à trois ans d’avance sur la concurrence en termes de puissance.