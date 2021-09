Les spécifications du Fairphone 4 5G, rendues découvertes dans de nouvelles annonces divulguées

En termes de spécifications, les listes donnent également quelques détails. Le Fairphone 4 5G peut contenir un écran de 6,3 pouces, mais la résolution ou la technologie du panneau est inconnue pour le moment. En interne, le téléphone est répertorié avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également un modèle plus cher de 256 Go. Enfin, le réseau de caméras arrière pourrait être doté d’un capteur principal de 48 MP, peut-être le même que celui utilisé sur le Fairphone 3 Plus.

Fairphone 4 5G : Prix et disponibilité

La gamme Fairphone est devenue emblématique pour sa réparabilité, mais cela pourrait avoir un coût. Les listes indiquent un prix de départ de 639 francs suisses (~ 694 $) pour la version 128 Go. Cela ferait du Fairphone 4 5G ~ 588 € un investissement beaucoup plus important que le Fairphone 3 Plus de 469 € (~ 555 $). Il convient de garder à l’esprit que le prix indiqué pourrait être un espace réservé, alors prenez-le avec une pincée de sel pour le moment.