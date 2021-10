Les spécifications du MacBook Pro M1X pourraient avoir fui avec la nouvelle taille d’écran, MagSafe

Les utilisateurs de MacBook Pro ont attendu toute l’année qu’Apple publie la mise à jour passionnante de cette année. C’est parce que toutes les rumeurs qui ont précédé l’événement de presse du 18 octobre indiquaient qu’Apple procéderait à une refonte importante cette année. Le MacBook Pro récupérera certains des ports qu’Apple a supprimés lors de la dernière refonte majeure.

Le retour supposé du chargeur MagSafe, une fonctionnalité emblématique du MacBook qu’Apple a supprimée lorsqu’il a présenté ses MacBooks dotés uniquement de ports USB-C, est également passionnant. En plus du nouveau design, le MacBook Pro 2021 bénéficiera également de quelques améliorations matérielles importantes, notamment le système sur puce (SoC) M1X et de tout nouveaux écrans mini-LED. À quelques jours de l’annonce officielle, un leaker a publié la prétendue configuration des spécifications du MacBook Pro M1X pour les modèles de base.

Des rumeurs récentes ont affirmé que le SoC M1X offrirait des améliorations de performances importantes, en particulier du côté du GPU. De plus, un initié a déclaré plus tôt cette semaine que les écrans mini-LED de 14 pouces et 16 pouces prendront en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz, une autre première pour la gamme MacBook Pro.

D’autres ont spéculé sur le type de spécifications que les modèles M1X MacBook Pro auront à offrir, certains affirmant que les modèles de base pourraient fournir 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Ensemble, ce seraient d’excellentes spécifications pour un MacBook Pro de nouvelle génération. Mais ce n’est que spéculation.

Rumeur sur les spécifications du MacBook Pro M1X

Cela nous amène à la dernière rumeur de spécifications pour les modèles MacBook Pro 2021. Un leaker fiable a publié sur Twitter les prétendues spécifications de base des modèles M1X MacBook Pro.

Selon @dylandkt, les modèles M1X MacBook Pro offriront le même ensemble de fonctionnalités. Les seules différences concernent la taille de l’écran et de la batterie. C’est une excellente nouvelle pour les acheteurs à la recherche d’un ordinateur portable compact qui souhaitent le même ensemble de spécifications et de fonctionnalités que le plus grand modèle.

Les versions MacBook Pro M1X 14 pouces et 16 pouces comprendront des écrans mini-LED avec des cadres plus petits et aucun logo inférieur. Le logo était présent en bas de l’écran sur tous les modèles précédents. Une webcam 1080p sera placée en haut de l’écran.

MacBook Pro 14 et 16 :

Mini écrans LED

Cadres plus petits sans logo inférieur

webcam 1080p

Les modèles de base auront 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

La base M1X est la même configuration pour les deux modèles

Le prix sera similaire entre 14 et 16 pouces

Nouvelle brique de charge – Dylan (@dylandkt) 12 octobre 2021

Les modèles de base comprendront 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, a déclaré le leaker. Bien qu’il n’offre aucun prix, il affirme que la structure de prix devrait être similaire entre les modèles 14 pouces et 16 pouces.

Dans des tweets séparés, le responsable a déclaré qu’Apple avait testé les écrans 120 Hz plus tôt cette année. Mais il n’avait aucun détail à ce sujet.

Le responsable de la fuite a également déclaré que les MacBook Pros M1X ne comporteront pas de barre tactile, réitérant les rumeurs précédentes provenant d’autres sources. En ce qui concerne les ports, les nouveaux ordinateurs portables seront dotés de connecteurs HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de connecteurs MagSafe.

Il n’y aura plus de Touch Bar.

Nous aurons HDMI, fente pour carte SD et MagSafe sur ces MacBook Pro.

La prise en charge de plus d’un écran est également à venir. – Dylan (@dylandkt) 12 octobre 2021

Enfin, les modèles M1X MacBook Pro seront dotés d’une nouvelle brique de charge. C’est à prévoir si la charge MagSafe est sur le point de revenir.

Apple présentera lundi le nouveau MacBook Pro M1X lors d’un événement presse virtuel. C’est à ce moment-là que nous saurons tout ce qu’il y a à savoir sur les spécifications, les meilleures configurations et les prix.