Les spécifications du mobile pliable d’Oppo apparaissent dans une fuite | La technologie

Après des mois de rumeurs, il semble que le téléphone pliable d’Oppo au format livre soit plus proche. Maintenant, les spécifications du terminal sont apparues dans une fuite et c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Les mobiles pliants gagnent en popularité et toutes les marques souhaitent avoir leur propre modèle à proposer aux utilisateurs qui aiment ce facteur de forme.

Samsung a beaucoup misé sur les écrans flexibles et est en avance. Les Sud-Coréens ont déjà lancé plusieurs générations de leurs téléphones portables pliables et il a deux formats à vendre : le type livre proposé par le Samsung Galaxy Z Fold 3, et le type coque du Galaxy Z Flip 3.

Huawei a été une autre des marques pionnières à mettre en vente des smartphones à écran flexible, d’abord avec le Mate X et le Mate Xs, puis avec le Mate X2. Et Motorola a misé dès le départ sur le format à clapet avec le Razr 2020.

Maintenant que les smartphones à écran flexible suscitent plus d’intérêt, les autres fabricants ne veulent pas passer à côté de la tendance et ils ont commencé à développer leurs propres terminaux.

Xiaomi a présenté il y a quelques mois le Mi MIX Fold (dont la nouvelle génération semble être en route), Honor prépare le Magic X et tout indique que le Pixel Fold de Google fera son apparition le plus tôt possible.

Et il semble que le mobile pliable d’Oppo soit également proche. On entend depuis des mois que la marque asiatique a entre les mains un smartphone avec un écran flexible, et certaines rumeurs plaçaient son lancement pour juin dernier, ce qui ne s’est pas matérialisé.

Mais votre présentation pourrait être plus proche. C’est ce qu’affirme le populaire leaker chinois Digital Chat Station, qui, grâce à son profil Weibo, a publié les spécifications possibles du mobile pliable d’Oppo.

Selon le rapport de ce leaker, il s’agit d’un appareil au format livre comme le Galaxy Z Fold 3 et le Huawei Mate X2, équipé avec un écran principal OLED entre 7.8 et 8 poucess. La dalle sera fabriquée par la marque BOE et aura une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (toujours selon ce leaker).

Le mobile flexible d’Oppo aura une caméra frontale de 32 pouces, bien que nous ne sachions pas si elle sera sous l’écran ou logée dans un trou de l’écran. L’appareil photo principal disposera d’un capteur Sony IMX766 60 Mpx et sera accompagné de deux ou trois autres appareils photo, mais ses caractéristiques sont inconnues.

Le smartphone pliable de style livre d’Oppo pourrait voir le jour avant la fin de l’année, et les rumeurs indiquent que le téléphone à clapet flexible d’Oppo est également en route.