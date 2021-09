Les spécifications du nouveau Microsoft Surface sont filtrées avant son lancement | La technologie

Il y a quelques jours, il a été annoncé que Microsoft envisageait d’organiser un événement au cours duquel il présenterait de nouveaux équipements. Les fuites ont brisé la magie de l’événement et les données supposées de ces appareils ont été divulguées.

Aucune entreprise n’est épargnée par les fuites, ni Apple, ni Samsung, encore moins Microsoft. Ce dernier a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il avait préparé un événement de présentation pour ce mois-ci.

L’annonce d’une date si proche et juste après avoir dévoilé au monde le jour où la nouvelle version de son système d’exploitation arrivera aux utilisateurs a provoqué le déclenchement des alarmes. TTous pointaient vers les nouveaux ordinateurs portables Surface.

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour entendre les premières fuites sur ces appareils. Les données ont été dévoilées aujourd’hui et les rumeurs semblent s’être réalisées. Il y a deux appareils qui pourraient voir le jour le 22 septembre.

Les rumeurs doivent être prises avec une certaine méfiance, pour le simple fait qu’il ne s’agit pas de données provenant de sources officielles. Mais toujours intéressant de voir ce qui est répandu pour vérifier au lancement si les potins étaient sur la bonne voie.

La première équipe dont il a été question est la Microsoft Surface Go 3, ce serait le successeur, logiquement, de la Surface Go 2. Ce qui a été divulgué vient du fait qu’une série de spécifications a été vue dans Geekbench 4.

Les spécifications avec lesquelles cet appareil arriverait partiraient d’un processeur Intel Pentium Gold 6500Y et auraient 4 Go de mémoire RAM. Ce ne serait pas le seul modèle qui a fuité et, c’est qu’à côté, un autre appareil avec des spécifications plus puissantes apparaît.

La Surface Go 2 est la nouvelle Surface bon marché de Microsoft destinée aux étudiants. Il a la bonne puissance pour les applications bureautiques et une autonomie d’environ 7 à 8 heures pour travailler et profiter de contenu multimédia.

Cette équipe ne serait pas un substitut et, ce qu’il semble, c’est qu’elle arriverait en tant que membre d’une nouvelle famille de Surface. Malgré un processeur plus puissant, cela resterait dans un Intel Core i3 de dixième génération avec 8 Go de RAM.

Ce qui est amusant, c’est que, bien qu’il s’agisse d’équipes Microsoft, dans les fuites, le système d’exploitation que ces appareils lanceraient serait Windows 10 au lieu de Windows 11. Il est encore trop tôt pour savoir si les fuites sont réelles. Nous devrons attendre le 22 septembre pour voir ces prétendues équipes de première main.