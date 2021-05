Les spécifications du nouveau téléphone que OnePlus prépare sont filtrées | La technologie

Les données du nouveau terminal que OnePlus prépare ont été révélées, ces spécifications indiquent que son pari est axé sur la diversification de son marché dans toutes les gammes.

OnePlus prépare un nouvel appareil pour ce deuxième trimestre de l’année et les spécifications de ce terminal viennent d’être dévoilées. Ces données nous permettent de nous faire une idée de la gamme à laquelle sera destiné cet équipement et de son prix.

Ce qui a fuité indique qu’il n’arriverait pas comme un renouvellement du OnePlus haut de gamme, c’est-à-dire qu’il ne vient pas remplacer le OnePlus 9 Pro ou le OnePlus 9. Il viendrait à être quelques marches au-dessus du OnePlus Nord actuel, mais ce ne serait pas son substitut puisque le nom qu’il porterait serait OnePlus Nord CE.

En ce qui concerne les données révélées, le processeur qui monterait cet appareil serait le Qualcomm Snapdragon 750G. Ce processeur est haut de gamme et est compatible avec les réseaux 5G, ce serait un cran au dessus du Snapdragon 720G que nous avons vu dans les Redmi Note 9 Pro et 9S.

Les données de stockage et de RAM sont toujours tenues secrètes, mais étant donné qu’il s’agit d’un terminal OnePlus, il est logique de s’attendre à ce qu’ils disposent d’une bonne quantité de RAM.. Pour la section caméras, il est question d’un ensemble composé de trois caméras et d’une principale de 64 mégapixels. La caméra frontale resterait sur un capteur de 16 mégapixels.

L’écran OnePlus Nord CE aurait une dalle AMOLED de 6,43 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La résolution resterait en Full HD+, puisque seul le haut de gamme a une résolution plus élevée.

Le mobile de la gamme premium OnePlus dispose d’un écran AMOLED 6,7″ 120 Hz, Snapdragon 888, 8 Go et 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage avec un appareil photo de 48 Mpx et une batterie de 4 500 mAh.

Ce sont toutes les données qui ont été divulguées du nouveau OnePlus Nord CE, pour le moment ce sont des spéculations et pour tout savoir en détail il faudra attendre le 10 juin. Ce jour-là la présentation de ce nouveau terminal a été fixée.