Les spécifications du OnePlus 10 Pro ont été divulguées et visent à être une bête de performance | La technologie

Le OnePlus 10 Pro a fait l’objet d’une fuite et les spécifications supposées de cet appareil suggèrent qu’il serait un digne rival des smartphones haut de gamme.

Cette année, OnePlus a décidé d’arrêter son rythme de mises à jour mobiles et, par conséquent, la version de son téléphone phare avec la 21e lettre de l’alphabet espagnol n’a pas été dévoilée. Et, est-ce que le OnePlus 9T Pro n’existe pas ce 2021 et il semblerait que ce soit à la firme asiatique de tout faire avec le OnePlus 10 Pro.

Malgré le fait que le terminal n’existe que dans l’imaginaire collectif, les spécifications supposées se sont déjà révélées. A l’intérieur de cet appareil, ce qui est attendu est une mise en scène des meilleurs au niveau des composants et cela signifie avoir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Oui, cela semble étrange d’appeler les processeurs Qualcomm de cette façon ; mais c’est ainsi que l’entreprise l’a voulu et il est temps de suivre les règles concernant les nomenclatures. Ce processeur serait accompagné respectivement de 8 Go ou 12 Go de mémoire RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage.

La RAM devrait être LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, allons-y, le OnePlus 10 Pro arriverait avec suffisamment de puissance pour être un haut de gamme de premier ordre. L’autonomie serait marquée par une batterie de 5 000 mAh, bien que la vitesse de charge rapide reste à déterminer.

Étant un appareil haut de gamme, l’écran serait de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et, bien sûr, il ne lésinerait pas sur les hertz, il est donc prévu qu’il monte un panneau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce panneau serait Super AMOLED qui offrirait des couleurs vives en plus des vrais noirs.

La section caméra serait composée d’un capteur principal de 48 mégapixels suivi d’un capteur secondaire ultra grand-angle de 50 mégapixels et, en plus, d’un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale devrait être de 32 mégapixels, tous ces détails devront être confirmés par OnePlus au lancement.