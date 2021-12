Les spécifications du OnePlus 10 Pro sont divulguées et la charge ne serait pas aussi rapide que dans les dernières fuites | La technologie

Les dernières fuites révèlent bon nombre des principales caractéristiques du nouveau OnePlus 10 Pro, un terminal qui devrait arriver sur le marché au premier semestre 2022.

Il semble que le cycle de vie des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro touche à sa fin. Les dernières fuites suggèrent que la société asiatique prépare son nouvel appareil haut de gamme et qu’il pourrait arriver plus tôt que prévu.

Ce terminal serait le OnePlus 10 Pro et aujourd’hui plusieurs de ses spécifications ont été divulguées en plus de quelques photographies de sa conception supposée. Étant un terminal haut de gamme, la vérité est que sa fiche technique ne réserve pas de grandes surprises.

À l’intérieur de l’appareil, nous trouverons la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Ce processeur serait accompagné d’une quantité assez écrasante de RAM.

Ce qui est supposé, c’est qu’il arrivera avec plusieurs versions, l’une d’entre elles étant celle qui monte 12 Go de RAM au format LPDRR5. Bien entendu, compte tenu de cette quantité de RAM, on s’attendrait à disposer de 512 Go de stockage.

Bien qu’à l’heure actuelle rien n’ait été divulgué sur une version supposée avec une si grande quantité de RAM. Ce qui a été vu, c’est qu’il aurait 256 Go de stockage en version UFS 3.1.

Une autre donnée intéressante qui a été divulguée est la vitesse de charge, à ce jour la vitesse de charge dont on a parlé était de 125 W. Après la filtration d’aujourd’hui, ce chiffre est passé à 80 W, c’est toujours une puissance assez remarquable.

Quant à l’écran, ce qui est attendu, c’est qu’il monte une dalle de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et avec 120 Hz comme taux de rafraîchissement. Les caméras en ce moment sont aussi un mystère. Trois capteurs arrière sont attendus.

Le principal serait de 48 mégapixels, tandis que le secondaire et l’ultra grand angle seraient de 50 mégapixels et, le dernier capteur arrière, serait un téléobjectif de 8 mégapixels avec jusqu’à trois grossissements optiques.