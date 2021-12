Les spécifications du OnePlus Nord 2 CE viennent peut-être de fuir

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Les spécifications du OnePlus Nord 2 CE viennent peut-être de fuiter. Attendez-vous à un chipset Mediatek Dimensity 900 et à une charge filaire plus rapide.

Le OnePlus Nord CE a été lancé plus tôt cette année, étant essentiellement une version réduite du grand OnePlus Nord sorti l’année dernière. Nous pensions que le Nord d’origine et des appareils comme le Redmi Note 10 Pro étaient des propositions plus attrayantes pour la plupart, mais il semble que OnePlus pourrait tenter une nouvelle fois la série Nord CE.

91mobiles et le pronostiqueur Yogesh Brar ont maintenant détaillé les spécifications apparentes d’un appareil OnePlus nommé Ivan. Le duo pense qu’il s’agit du OnePlus Nord 2 CE. Alors, à quoi faut-il s’attendre ?

Pour commencer, on prétend que l’appareil sera lancé avec un SoC Dimensity 900 5G. Ce chipset fournit des cœurs de processeur plus récents que le SoC du Snapdragon 750G, ainsi qu’une version réduite du GPU Mali-G78 que l’on trouve dans les puces Exynos 2100 et Google Tensor. Le nouveau chipset apporte également le décodage AV1 et Bluetooth 5.2 en tant que mises à niveau par rapport au processeur Qualcomm.

A quoi d’autre faut-il s’attendre ?

Sinon, le OnePlus Nord 2 CE gagnerait un panneau OLED de 6,4 pouces à 90 Hz, 6 Go à 12 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W. Ce dernier chiffre représenterait une amélioration significative de la puissance par rapport à la charge de 30 W du modèle d’origine, bien que nous ayons constaté que le Nord CE livrait toujours une charge complète en moins de 50 minutes.

Il semble que les spécifications de l’appareil photo soient inchangées par rapport au modèle d’origine, car le nouveau téléphone est conçu pour acquérir un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Un capteur de 16 MP est censé gérer les appels vidéo et les selfies.

Le modèle de l’année dernière a raté un curseur d’alerte, et 91mobiles rapporte que le nouvel appareil ne bénéficiera pas non plus de cette fonctionnalité. C’est vraiment dommage pour les fans de longue date de OnePlus, mais la prétendue présence d’un port 3,5 mm pourrait apporter une certaine consolation.

En ce qui concerne les détails du lancement, on pense que le téléphone pourrait être lancé en Inde d’ici la fin janvier ou la mi-février. Le pronostiqueur suggère un prix de Rs 24 000 à Rs 28 000 (~ 317 $ à ~ 370 $).

