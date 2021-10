Les spécifications du PC Guardians of the Galaxy révélées, ont besoin de 150 Go d’espace disque

Square Enix a annoncé les spécifications du système pour Les Gardiens de la Galaxie des Merveilles, révélant que le jeu nécessitera un espace de stockage époustouflant de 150 Go sur PC.

Selon la page Steam du jeu, le jeu consommera 150 Go de stockage d’espace disque franchement époustouflants. Comparé à d’autres jeux de génération actuelle, c’est énorme – les seuls jeux auxquels nous pouvons penser du haut de nos têtes qui le battent sont Call of Duty: Black Ops Cold War, qui pèse 190 Go et Call of Duty: Modern Warfare qui atteint environ 231 Go.

La bande-annonce de lancement des Gardiens de la Galaxie a été publiée la semaine dernière, si vous voulez savoir ce qui vous attend si vous pouvez libérer cette quantité ridicule d’espace sur votre disque, et vous pouvez regarder l’action chaotique se dérouler sur le lien .

Guardians of the Galaxy sortira sur PC, PS4, PS5, Switch Cloud, Xbox One et Xbox Series X/S le 26 octobre. Le jeu ne comportera pas de DLC ni de microtransactions, et si vous précommandez le jeu, vous recevez un déverrouillage anticipé du pack de tenues Throwback Guardians.

En attendant, vous pouvez consulter la liste complète des spécifications sur la page Steam ci-dessous :

Spécifications minimales du PC Guardians of the Galaxy

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Build 1803.

CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460.

RAM: 8 Go.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570.

DirectX: Version 12.

Espace de rangement: 150 Go d’espace disponible.

Spécifications PC recommandées par Guardians of the Galaxy

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Build 1803.

CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790.

RAM: 16 GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590.

DirectX: Version 12.

Espace de rangement: 150 Go d’espace disponible.

Pour plus d’informations sur le jeu avant son lancement plus tard ce mois-ci, consultez notre interview avec le directeur créatif principal Jean-François Dugas et notre aperçu pratique du jeu d’action-aventure.