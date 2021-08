Les spécifications du PSVR 2 semblent «encore meilleures» que ce qui a été divulgué

Le casque PSVR 2 de Sony pour PS5 pourrait avoir des spécifications «encore meilleures» que ce que nous avons déjà entendu, selon Digital Foundry.

Dans un nouvel épisode de Digital Foundry Weekly, l’animateur et rédacteur en chef de la technologie Richard Leadbetter a déclaré « nous avons vu des fuites [PSVR 2] spécifications et ça a l’air bien », mais a ajouté que « nous avons vu d’autres spécifications qui n’ont pas été divulguées, ce qui la rend encore meilleure ».

Les nouvelles spécifications du casque de réalité virtuelle de Sony sont toujours fermement ancrées, mais la rumeur dit qu’il dispose d’un écran de résolution plus élevée que l’Oculus Quest 2, d’un cadran pour le réglage de l’objectif, le suivi du regard et un moteur dans le casque lui-même qui pourrait être utilisé pour le retour haptique. Il pourrait également utiliser des panneaux OLED pour chaque œil par opposition aux écrans LCD.

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, avait précédemment déclaré à GQ que Sony “croyait en la réalité virtuelle” et que les spécifications seraient révélées “au cours de cette année”, nous devrions donc en savoir plus bientôt.

Le PSVR 2 vous permettra d’utiliser le contrôleur DualSense PS5 pour les jeux, mais inclura également ses propres contrôleurs VR dédiés qui incluent le retour haptique et la détection du toucher des doigts. Sony a déclaré que les nouvelles commandes “vous permettent de faire des gestes plus naturels avec vos mains pendant le jeu” et qu’elles semblent beaucoup plus avancées que les contrôleurs PS Move qui ont été utilisés en combinaison avec le casque PlayStation VR d’origine.

Analyse : que peut-on attendre du PSVR 2 ?

Le deuxième coup de poignard de Sony à la réalité virtuelle semble offrir une expérience plus premium et haut de gamme. La puissance de la PS5 et des manettes dédiées aidera certainement, mais nous n’en savons toujours pas assez sur le casque PSVR 2 pour déterminer de quoi il sera vraiment capable.

Certains peuvent être surpris que Sony se soucie toujours de la réalité virtuelle, étant donné que le support n’a pas encore atteint une adoption généralisée. Cependant, le PSVR a clairement été un succès suffisant pour PlayStation pour que Sony ait décidé que le pari en valait la peine. Et, avec Microsoft ignorant la réalité virtuelle sur Xbox pour l’instant, cela donne à la PS5 un avantage sur la concurrence, d’autant plus qu’elle peut alimenter des expériences VR bien au-dessus du kit Nintendo Labo VR sur Nintendo Switch.

En ce qui concerne la date de sortie, Sony a précédemment admis qu’«il y a encore beaucoup de développement en cours pour notre nouveau système de réalité virtuelle», bien qu’un récent rapport de Bloomberg ait suggéré qu’il pourrait être lancé d’ici Noël 2022.

Il convient de noter que si vous êtes toujours sur la clôture à propos de la réalité virtuelle en général, le casque PlayStation VR d’origine fonctionne sur PS5, bien que vous deviez contacter Sony pour un adaptateur PSVR gratuit.

