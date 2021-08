Les spécifications du Samsung Galaxy A52s détaillées avant le lancement prévu

La semaine dernière, nous avons eu un premier aperçu du prochain Galaxy A52s 5G de Samsung. Les spécifications techniques clés de l’appareil ont maintenant été détaillées dans un nouveau rapport publié par WinFuture.

Comme l’ont déjà révélé les rendus divulgués, le Galaxy A52s 5G ne sera pas très différent du Galaxy A52 5G. La différence la plus significative entre les deux téléphones sera le chipset sous le capot. Contrairement au Galaxy A52 5G, qui fonctionne sur un Snapdragon 750G, le A52s 5G utilisera le Snapdragon 778G plus récent et plus puissant.

Selon le rapport, le reste des spécifications du téléphone sera identique au Galaxy A52. Il est prévu d’avoir un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD + et une découpe centrée pour la caméra selfie 32MP. À l’arrière du téléphone se trouvera un système de caméra à quatre objectifs avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et deux capteurs auxiliaires de 5 MP.

La capacité de la batterie serait également inchangée à 4 500 mAh, mais la puce Snapdragon 778G plus efficace devrait lui permettre de durer un peu plus longtemps. Les autres spécifications clés révélées par la nouvelle fuite incluent une charge rapide de 25 W, Bluetooth 5.0, NFC et un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le téléphone sera livré avec le logiciel One UI 3.1 de Samsung prêt à l’emploi, basé sur Android 11.

Le Galaxy A52s sortira apparemment en Europe vers la fin du mois en tant que nouveau challenger des meilleurs téléphones Android bon marché. Quant au prix, WinFuture affirme que le milieu de gamme commencera à 449 € sur le vieux continent.

