Les spécifications du Samsung Galaxy A72 et du Galaxy A52 en Inde ont été divulguées avant le lancement

Les téléphones de milieu de gamme Samsung Galaxy A72 et Samsung Galaxy A52 devraient être dévoilés en Inde cette semaine. Samsung héberge Galaxy Awesome Unpacked le 17 mars en Inde, où la société devrait lancer ces deux smartphones.

Le 17 mars à 19h30, l’événement Galaxy Awesome Unpacked sera diffusé en direct sur YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux. Les appareils de la série A de nouvelle génération, les Galaxy A72 et A52, devraient être lancés lors de l’événement qui fait l’actualité depuis quelques mois maintenant.

Avant le lancement, MySmartPrice a obtenu le prix de ces téléphones ainsi que les spécifications. Les spécifications flottent depuis un certain temps, en fait, les Galaxy A72 et A52 ont été repérés sur le site officiel de la société il y a quelques jours.

Spécifications du Samsung Galaxy A72

Le Samsung Galaxy A72 sera lancé en tant que variante 4G en Inde. L’appareil serait doté d’un écran Full HD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il sera alimenté par un processeur Snapdragon 720G et associé à 6 Go / 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

En termes d’optique, l’appareil embarquera dans une configuration à quatre caméras avec un appareil photo principal 64MP, un objectif ultra-large 12MP, un téléobjectif 8MP et un tireur macro 2MP. Pour les selfies, leur jeu de tir 32MP logé à l’intérieur de la caméra perforée. À l’intérieur, on dit qu’il a une batterie de 5000 mAh avec un support de 25 W. L’appareil fonctionnera sur One UI 3.1 prêt à l’emploi.

Prix ​​Samsung Galaxy A72 en Inde

La variante de base Galaxy A72 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûtera Rs 34 999 et la variante 8 + 256 Go coûtera Rs 37 999.

Spécifications du Samsung Galaxy A52

Le Samsung Galaxy A52 sera disponible dans les variantes 4G et 5G. La variante 4G serait alimentée par Snapdragon 720G tandis que la variante 5G sera alimentée par Snapdragon 750G. L’appareil sera livré avec un écran de 6,5 pouces avec la variante 4G avec un écran 90Hz et la variante 5G avec un écran de taux de rafraîchissement de 120Hz.

Les deux variantes auront un appareil photo principal de 64MP, un objectif ultra-large de 12MP, une profondeur de 5MP et un appareil photo macro de 5MP. Il sera livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’appareil, selon la fuite précédente, aura une batterie de 4500 mAh.

Prix ​​Samsung Galaxy A52 en Inde

La variante Samsung Galaxy A52 8 + 128 Go aura un prix de Rs 26.499 et le 8 + 256GB sera au prix de Rs 27.999.

