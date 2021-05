Les spécifications du Samsung Galaxy M22 sont filtrées et ne permettrait pas de monter un processeur Exynos | La technologie

Le Samsung Galaxy M22 est passé par Geekbench laissant un fait intéressant: Samsung ne parierait pas sur un processeur Exynos pour cet appareil.

Samsung n’échappe pas aux rumeurs, les données de ses terminaux haut de gamme et milieu de gamme finissent toujours par fuir. Ce dernier est ce qui s’est passé avec Le Samsung Galaxy M22, ce terminal milieu de gamme vient de passer par Geekbench laissant plusieurs données en route.

L’une des données que cet appareil a laissées est son processeur, étant un terminal Samsung, la chose logique est qu’il monte une puce Exynos. Mais cela n’a pas été le cas, le processeur apparaissant sur la liste est le MediaTek Helio G80.

Il est vraiment étrange que Samsung décide d’intégrer un processeur d’une autre société dans ses terminaux, mais cela arrive avec ces équipements et la réponse pourrait être une réduction des coûts de production ou que la crise des microprocesseurs les affecte.

Le type de processeur qu’il montera n’est pas la seule donnée apparue dans Geekbench, une autre donnée intéressante est que l’écran du Samsung Galaxy M22 serait de 6,4 pouces et aurait un panneau SuperAMOLED. De plus, il aurait un appareil photo principal de 48 mégapixels et une batterie de 6000 milliampères comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy M21.

Quant à la quantité de RAM, le chiffre pensé pour ce terminal serait de 4 Go. Ces 4 Go sont quelque peu courts dans un milieu de gamme et plus encore lorsque la concurrence commence à monter 6 Go et même 8 Go. Le stockage n’a pas encore été défini, même s’il ne serait pas étrange de trouver des versions de 64 Go et 128 Go.

Pour le moment, ce sont les seules données sur le futur Samsung Galaxy M22, il faudra attendre le jour de la présentation pour vérifier si les fuites sont correctes. Nous devons également tenir compte de la disponibilité et nous espérons que cet appareil atteindra nos frontières afin que nous puissions le tester et vous faire part de notre expérience.