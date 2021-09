Les spécifications du Samsung Galaxy Tab A8 auraient fuité pour la prochaine tablette économique

TL;DR

Les spécifications présumées du Samsung Galaxy Tab A8 ont été divulguées avant sa sortie. Les spécifications semblent confirmer que ce sera une autre tablette économique. Il serait lancé plus tard en octobre en Inde pour Rs. 18 999 (~ 257 $).

Suite à la publication de rendus divulgués pour le Samsung Galaxy Tab A8, les spécifications présumées de la prochaine tablette ont également été publiées. La fuite des spécifications de la Galaxy Tab A8 provient de la même source que les rendus : le site 91Mobiles, en partenariat avec la source de fuite Steve Hemmerstoffer, également connu sous le nom de @OnLeaks.

Lire la suite: Meilleures tablettes Android pas chères

La publication affirme que la Galaxy Tab A8 aura un écran TFT de 10,5 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200. À l’intérieur, la tablette aurait le processeur Unisoc T618 et serait vendue dans trois options de mémoire et de stockage différentes. Le premier n’aura que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, un autre augmentant la mémoire à 4 Go et le stockage jusqu’à 64 Go. Enfin, la troisième option conserve les 4 Go de RAM mais augmente le stockage à 128 Go. Il est probable que différents marchés mondiaux auront différents modèles disponibles à la vente. Le rapport indique qu’un modèle sans fil LTE peut également être vendu.

Les autres spécifications du Samsung Galaxy Tab A8 comprendraient un appareil photo 8MP à l’arrière et un appareil photo 5MP à l’avant, ainsi qu’une batterie de 7 040 mAh. Il y aura également quatre haut-parleurs sur la tablette, ainsi qu’un port USB-C et une prise casque 3,5 mm. Enfin, la tablette serait vendue en trois couleurs : or, argent et gris.

Le rapport affirme que le Samsung Galaxy Tab A8 pourrait être lancé le 21 octobre en Inde pour le prix de Rs. 18 999 (~ 257 $). Il est probable que si la tablette est vendue aux États-Unis, son prix sera un peu différent.