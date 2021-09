Les spécifications du Samsung Galaxy Tab A8 ont été divulguées, mais ne soyez pas trop excité

in

Plus tôt ce mois-ci, les premiers rendus ont été divulgués en ce qui concerne le Samsung Galaxy Tab A8 2021. À l’époque, certaines spécifications avaient été révélées, mais une autre fuite s’est produite, offrant un peu plus d’informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Cette nouvelle fuite est une gracieuseté de @OnLeaks en collaboration avec 91Mobiles, nous fournissant encore plus de rendus et de spécifications pour le prochain appareil. La Galaxy Tab A8 2021 arriverait en tant que successeur de la Galaxy Tab A7 et sera “placée dans le segment milieu de gamme lors de son lancement”.

En termes de puissance, la Tab A8 2021 serait dotée d’un processeur Unisoc, associé à 3 Go ou 4 Go de RAM et à trois configurations de stockage différentes. Pendant ce temps, la tablette pourrait comporter un écran WUXGA de 10,5 pouces, avec une résolution de 1920 x 1200 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La durée de vie de la batterie devrait être assez solide grâce à la cellule de 7 040 mAh, mais on ne sait pas si elle offrira une charge rapide de quelque nature que ce soit. Compte tenu du précédent record de Samsung avec des modèles comme le Galaxy Tab S7 ou même le récent Galaxy Tab S7 FE, il est peu probable qu’il le fasse. Selon cette fuite, les autres spécifications de la Tab A8 2021 incluent USB-C pour le chargement, une prise casque 3,5 mm et quatre haut-parleurs prenant en charge Dolby Atmos.

Du point de vue du design, il n’y a pas grand-chose à dire, car les rendus montrent une dalle métallique avec des bords légèrement plus grands que les meilleures tablettes Android. Samsung devrait sortir la Tab A8 2021 en trois couleurs différentes ; Or, argent et gris.

Pour compléter les spécifications, la Tab A8 2021 comportera probablement un seul appareil photo 8MP orienté vers l’arrière et un appareil photo selfie 5MP caché dans les lunettes. En ce qui concerne le prix et la disponibilité, 91Mobiles affirme qu’il coûtera environ 260 $ et pourrait être lancé vers la fin octobre.

Le dernier de Samsung

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Obtenez ceci si vous voulez une tablette Android solide

La Galaxy Tab S7 FE n’inclut peut-être pas toutes les cloches et les sifflets de ses frères plus chers, mais c’est toujours une solide tablette Android. Il comprend la prise en charge du S Pen, des lunettes minces et vous pouvez même l’obtenir avec la connectivité 5G.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

questions sans réponse

La feuille de route PS5 de Sony nous laisse beaucoup de questions

Aussi agréable que soit la récente vitrine de PlayStation, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses concernant Sony Worldwide Studios. À un moment aussi crucial du cycle de vie de la PS5, il est important que Sony reçoive ses messages correctement.