Les spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 3 révélées dans une nouvelle fuite complète

Plus de détails sur le Galaxy Z Fold 3, y compris les spécifications et fonctionnalités clés, ont maintenant été divulgués. La pointe complète révèle la taille, le poids, les composants internes et plus encore du pliable. Samsung annoncera l’appareil, ainsi que plusieurs autres produits, lors de son événement du 11 août.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est soumis à un flot de fuites sans fin depuis un certain temps. Maintenant, le dernier conseil vient peut-être de révéler tout ce qu’il y a à savoir sur le téléphone. De nouvelles informations provenant de WinFuture mettent à nu les principales spécifications, fonctionnalités et plus encore du téléphone.

Commençons par la construction du Galaxy Z Fold 3. L’appareil de 158,2 mm de long ne mesure que 6,4 mm d’épaisseur et 128,1 mm de large lorsqu’il est ouvert. Lorsqu’il est fermé, il s’épaissit jusqu’à 14,4 mm mais sa largeur diminue presque de moitié à 67,1 mm. Dans l’ensemble, cela le rend légèrement plus petit que le Galaxy Z Fold 2. La fuite suggère également que le Galaxy Z Fold 3 sera légèrement plus léger que son prédécesseur à 271 grammes. Nous imaginons que les gains observés ici passeront largement inaperçus des utilisateurs. En ce qui concerne la durabilité, le téléphone peut supporter jusqu’à 200 000 plis sans problème.

Ce corps abrite deux écrans. L’écran de couverture dispose d’un écran de 6,2 pouces à 120 Hz avec une résolution de 2 260 x 832. L’écran pliable mesure 7,6 pouces avec une résolution de 2 208 x 1 768. L’écran de couverture est également recouvert de Gorilla Glass Victus.

En ce qui concerne les spécifications de base, le téléphone utiliserait le SoC Snapdragon 888, livré avec 12 Go de RAM et un choix de 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Il n’y a pas de fente pour carte microSD.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : Appareils photo

Et ces tireurs ? WinFuture confirme apparemment la caméra sous-écran 4MP avec une ouverture f/1.8 et des pixels assez grands de 2,0 m. Une caméra selfie de couverture 10MP est également disponible. Autour de l’arrière, trois vivaneaux de 12MP sont présents. L’un est couplé à un ultra-large de 123 degrés, tandis qu’un autre s’occupe des tâches de téléobjectif. La caméra principale dispose également de l’OIS, avec des pixels de 1,4 m.

Enfin, d’autres spécifications clés peuvent inclure une batterie de 4 400 mAh, des haut-parleurs stéréo prenant en charge Dolby Atmos, la prise en charge du S Pen, la résistance à l’eau IPX8 et la prise en charge de la charge sans fil. Le téléphone sera apparemment lancé avec Android 11 exécutant One UI 3.1.

WinFuture suggère que le téléphone atterrira dans trois coloris : Phantom Green, Phantom Black et Phantom Silver.

C’est le vidage de spécifications le plus complet du Galaxy Z Fold 3 à ce jour. Si l’on se fie aux antécédents de la publication allemande, on peut probablement s’attendre à ce que le pliable arbore bon nombre de ces spécifications, sinon toutes. Néanmoins, Samsung n’a pas encore confirmé d’informations concernant ses téléphones pliables. Vous devrez attendre le 11 août pour la révélation officielle de haut en bas.