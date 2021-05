Les spécifications du Sony WF-1000XM4 se répandent dans la dernière fuite détaillée

Nous avons vu des rendus limpides et espionné quelques détails supplémentaires sur les premières fuites. Maintenant, un aperçu complet du Sony WF-1000XM4, ainsi que de ses spécifications clés, a été répandu.

Le dernier rapport de WinFuture nous donne des détails détaillés sur ce que nous pouvons attendre des têtes. Pour commencer, la publication allemande a publié de nombreux rendus présentant les véritables écouteurs sans fil dans un argent terne ou un noir mat avec des accents dorés. Il y a également mention d’un coloris potentiel tout or, mais on ne sait pas s’il fera la coupe. Néanmoins, le design présenté par WinFuture est similaire à celui qui apparaissait dans les rendus précédents.

Spécifications Sony WF-1000XM4

En interne, le Sony WF-1000XM4 emballera ANC activé par le processeur Sony V1, par la fuite. Le chipset prend également en charge LDAC et Hi-Res Audio. La technologie «Precise Voice Pickup» peut également être utilisée, ce qui permettra aux utilisateurs d’ajuster les paramètres de l’application compagnon via des commandes vocales.

La durée de vie suggérée de la batterie ajoute une intrigue supplémentaire. Le WF-1000XM4 pourrait être adapté pendant huit heures avec ANC activé – deux heures de plus que les fuites d’origine déclarées. Avec ANC désactivé, la durée d’exécution serait de 12 heures. Le boîtier de charge peut également supporter jusqu’à deux charges complètes supplémentaires. Lorsque le boîtier meurt, il peut être rechargé sans fil via un chargeur sans fil compatible Qi ou un port USB-C.

Enfin, pour les amateurs de fitness, les écouteurs seraient dotés d’une classification IPX4. Cela devrait les protéger des éclaboussures, de la sueur et de la pluie douce.

Alors, combien cela coûtera-t-il? La rumeur suggère que le Sony WF-1000XM4 sera lancé à 279,90 € (~ 343 $) en Europe. Attendez-vous à ce que ce prix varie d’une région à l’autre, mais il sera probablement plus cher que le WF-1000XM3, toujours louable. Ce prix les placerait également bien au-dessus des Samsung Galaxy Buds Pro et des Apple AirPods Pro et dans la gamme du Bose QuietComfort.

Il n’y a toujours pas de mot sur une date de lancement, mais ne soyez pas trop surpris s’ils font leurs débuts très bientôt.