Les spécifications et la conception de l’OPPO Reno 6 Z sont filtrées | La technologie

Certaines des spécifications que l’OPPO Reno 6 Z montera ont été révélées et il a également été possible de voir le design avec lequel il arrivera.

Les terminaux OPPO ont un cycle de renouvellement beaucoup plus court que les appareils d’autres fabricants. En moins d’un an, nous avons déjà le nouveau OPPO Reno sur le pas de la porte. Les dernières fuites suggèrent que l’un de ces terminaux sera le Reno6 Z. Ce terminal arriverait beaucoup plus tôt que prévu et avec des spécifications qui le placeraient dans une gamme un peu particulière.

L’OPPO Reno6 Z arriverait avec un design pratiquement identique à celui des Reno6 et Reno6 Pro. L’avant aurait un écran de bonne taille qui serait étiré pour offrir une expérience panoramique, la caméra serait intégrée à l’écran dans la zone supérieure gauche.

Cet écran n’aurait pas un taux de rafraîchissement élevé, OPPO le maintiendrait à 60 Hz. Quant à la résolution, elle resterait en Full HD+ puisque pour 6,43 pouces ce serait largement suffisant.

Quant au dos, il serait fait d’un matériau qui ressemblerait bientôt à du verre et avec une finition polie au lieu de brillante. Les caméras seraient placées verticalement, il s’agirait au total de trois capteurs accompagnés d’un flash bicolore. À l’intérieur de l’OPPO Reno6 Z, vous trouverez un processeur signé par MediaTek.

[ Exclusive ]Spécifications Oppo Reno 6Z- Mediatek Dimensity 800u- Charge de 30 watts- Taux de rafraîchissement de 60hz # OppoReno6Z # Reno6Z #Oppo – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 14 juin 2021

OPPO n’aurait pas décidé de monter un processeur Qualcomm, il a plutôt opté pour le MediaTek Dimensity 800U. Ce processeur offrirait, sur le papier, des performances plus qu’acceptables pour tout type de tâche et même pour les jeux. La charge rapide qui accompagnerait l’OPPO Reno6 Z serait de 30W.

Pour le moment, ce sont toutes les données qui ont été divulguées sur le supposé OPPO Reno6 Z, il reste encore quelques semaines pour la présentation officielle des nouveaux terminaux OPPO. Dès que nous aurons plus d’informations, nous vous les communiquerons.