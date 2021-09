Les spécifications et le prix de la Surface Pro 8 de Microsoft viennent de fuir à la dernière minute

Microsoft organisera un événement de presse le 22 septembre, où la société devrait dévoiler plusieurs appareils Surface. Microsoft a annoncé Windows 11 plus tôt cette année, et le système d’exploitation est disponible en version bêta dès maintenant. La mise à jour du système d’exploitation est livrée avec des exigences matérielles strictes, ce qui laissera certains utilisateurs de Windows 10 se démener pour de nouveaux PC. La gamme 2021 Windows 11 de Microsoft peut inclure le Surface Pro 8 et le Surface Go 3. En outre, un remplacement du Surface Book peut porter un nom différent. La Surface Pro 8 arrive juste à temps pour affronter les nouveaux iPad d’Apple, car les offres d’appareils 2 en 1 pourraient offrir à certaines personnes le meilleur des deux mondes. Une fuite de dernière minute révèle certaines caractéristiques de la tablette, ainsi que le prix de départ.

Les rumeurs de spécifications de Surface Pro 8

Apple vient de dévoiler deux nouveaux iPad, qui seront expédiés aux acheteurs vendredi. L’iPad de 9e génération offre de meilleures spécifications que jamais, notamment plus de stockage et un processeur plus rapide. L’iPad mini de 6e génération apporte une refonte massive et une modification importante des spécifications qui comprend le processeur A15 Bionic et la connectivité USB-C.

La Surface Pro a toujours été une étrange alternative aux produits Apple, Microsoft l’utilisant pour concurrencer les iPad et le MacBook Air. L’appareil est une tablette Windows autonome et devient une tablette si les acheteurs achètent un accessoire de clavier séparé. La Surface Pro 8 n’est pas différente, car la machine prendra aussi bien les tablettes que les ordinateurs portables.

Surface Pro 8

Prix ​​(Base Verient) 💰

~$799/~€680/~¥5169/~₹59,999 – Sam (@Shadow_Leak) 20 septembre 2021

À première vue, la Surface Pro 8 offrira une expérience de tablette haut de gamme grâce à quelques améliorations notables des spécifications. La tablette comportera un écran de 13 pouces avec des bords minces et une prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz. La Surface Pro 8 sera alimentée par les processeurs Intel Core de 11e génération.

Le 2-en-1 comportera également des ports Thunderbolt et des disques durs SSD remplaçables. Les détails de la durée de vie de la batterie ne sont pas disponibles, mais l’image dans le tweet ci-dessus implique que la tablette sera relativement mince. Enfin, la fuite indique que la Surface Pro 8 sera lancée avec Windows 11 préinstallé, ce que nous attendions de Microsoft à ce stade.

Le prix de départ a également fuité.

Le passage aux ports USB-C et la prise en charge du SSD remplaçable par l’utilisateur sont deux mises à niveau des spécifications de Surface Pro 8 que les acheteurs apprécieront probablement. Ce dernier est intéressant si vous recherchez une version Surface Pro 8 moins chère. Vous pourriez éviter de mettre à niveau le stockage lors de la configuration de votre Surface en faveur d’une mise à niveau ultérieure. De plus, la prise en charge de Thunderbolt garantira des vitesses de transfert de données rapides entre la Surface Pro 8 et les SSD externes.

Le même leaker qui a énuméré les spécifications de la tablette a également publié le prix d’entrée supposé de la Surface Pro 8. En supposant que les informations soient exactes, le 2-en-1 commencera à 799 $. On ne sait pas quelles seront les spécifications de base pour la Surface Pro 8 la moins chère ou la quantité de stockage qu’elle comportera.

À 799 $, la Surface Pro 8 serait moins chère que les modèles iPad Pro mais plus chère que tous les autres iPad d’Apple. Il serait également plus abordable que le MacBook Air d’entrée de gamme. L’Air et l’iPad Pro sont tous équipés du processeur Apple M1, ce qui les rend plus attrayants pour les acheteurs.

La Surface Pro 8 devrait toujours prendre en charge la saisie au stylet ainsi que les claviers Type Cover. Mais ceux-ci coûtent plus cher, tout comme les accessoires similaires de l’iPad.