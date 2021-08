Les spécifications et les détails de Reliance JioPhone Next ont été divulgués, le code de courtoisie creusé

Reliance avait beaucoup d’annonces à faire lors de la 44e assemblée générale annuelle qui a eu lieu plus tôt cette année. Parmi ceux-ci se trouvait le Reliance JioPhone Next, le dernier appareil mobile à petit budget de Reliance, destiné à apporter le smartphone aux masses.

Bien que peu de choses aient été révélées sur l’appareil, à part Sundar Pichai, mentionnant que le JioPhone Next exécutera une “version extrêmement optimisée d’Android” pour tirer le meilleur parti des spécifications disponibles. Et maintenant, plus de détails ont été divulgués sur la courtoisie de l’appareil pour certaines recherches de code. Les tweets de Mishaal Rahman révèlent une foule des spécifications du JioPhone Next.

JioPhone Next : fuite de spécifications

Le Reliance JioPhone Next devrait être lancé le 10 septembre et nous semblons avoir quelques informations sur les spécifications de l’appareil. Selon les fuites, “DuoGo” sera préinstallé dessus, mais il semble que ce ne soit pas une version de Duo optimisée pour Go pour le moment. Le nom de version mentionné est 138.0.371209553.DR138_RC00.g, ce qui signifie que cette version pourrait comporter des optimisations pour les spécifications inférieures, en particulier la RAM, car la valeur android.hardware.ram.low peut être vue dans le manifeste.

Image de marque intéressante sur l’animation de démarrage du JioPhone Next : “Créé avec Google”. pic.twitter.com/iyFUIWjTpK12 août 2021

Il semble également comporter une version plus récente de Google Camera Go installée avec le numéro de version – 2.5.376972576_internalrelease. Cela semble comporter l’intégration annoncée de Snapchat. Les fuites suggèrent que cela ne fonctionne pas lorsqu’il est chargé et nécessitera probablement des bibliothèques supplémentaires.

En termes d’appareils photo, le Reliance JioPhone Next pourrait comporter un capteur 13MP OV13B10 à l’arrière et un capteur 8MP GC8034W à l’avant. L’appareil a un nom de modèle fonctionnel “LS-5701-J”. Il fonctionnera sur Android 11 (Go Edition) et disposera d’une plate-forme QM215. Il peut avoir une résolution d’affichage de 1440×720, qui a été révélée par l’animation de démarrage. Une autre information supplémentaire divulguée est qu’il pourrait être déverrouillable par le chargeur de démarrage puisque ro.oem_unlock_supported est défini sur 1.

L’animation de démarrage sur le JioPhone Next indique “Créé avec Google”, ce qui témoigne grandement du partenariat avec Google qui a débuté en 2016 pour la création d’un smartphone en Inde. La conception du smartphone a été révélée lors de l’AGA elle-même, ce qui montre qu’il est doté d’une grille de haut-parleur à l’arrière au milieu d’un corps en polycarbonate et du logo Jio au milieu. Contrairement à la tendance actuelle, ce smartphone présente des bords épais en haut et en bas de l’écran. Il y a aussi un bouton d’alimentation et des bascules de volume sur le panneau de droite.