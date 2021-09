Les spécifications et les rendus du Samsung Galaxy M52 5G se répandent dans la dernière fuite

Basé sur des rendus divulgués, le Galaxy M52 5G présentera une esthétique similaire à celle de son frère Galaxy M32 lancé en juin. Une différence clé, cependant, est la triple caméra arrière alignée verticalement du Galaxy M52 5G. L’astuce suggère que ces objectifs comprendront des capteurs primaires de 64MP, ultra-larges de 12MP et de profondeur de 5MP.

Samsung Galaxy M52 5G : Autres caractéristiques

Le Galaxy M52 5G exécuterait le SoC Snapdragon 778G – une spécification qu’il partagerait avec le Galaxy A52s 5G récemment lancé et une amélioration par rapport au Snapdragon 730G du M51. Sont également inclus 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.