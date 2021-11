Les spécifications folles de OnePlus 10 Pro pourraient avoir fuité

Les téléphones phares OnePlus continuent d’être parmi les appareils Android les plus excitants en provenance de Chine, bien qu’ils ne soient pas aussi abordables qu’auparavant. C’est parce que OnePlus a mûri pour correspondre au matériel disponible de ses plus grands rivaux, notamment Apple et Samsung. Cela signifiait que les prix devaient augmenter pour compenser des fonctionnalités telles que la 5G, la recharge sans fil et la certification de résistance à l’eau. La série OnePlus 10 sera le prochain produit phare de la filiale d’Oppo, avec un lancement prévu début 2022 en Chine. Et il se trouve que les spécifications folles du OnePlus 10 Pro ont fuité des jours après les premiers rendus de conception.

La conception du OnePlus 10 Pro

C’est @OnLeaks qui a fourni les premiers rendus de conception OnePlus 10 Pro il y a quelques jours. Le même leaker a également obtenu les spécifications OnePlus 10 Pro. Mais, avant d’y arriver, nous devons parler de la conception supposée du combiné.

Nous avons appris que OnePlus est prêt à rejoindre la liste des fournisseurs de combinés qui ont transformé la conception de la caméra arrière en une caractéristique de signature. Les utilisateurs de combinés critiquent souvent les conceptions de la caméra arrière et leurs protubérances. Mais ces bosses de caméra sont des compromis nécessaires qui permettent aux fournisseurs de combinés d’offrir des expériences de caméra plus impressionnantes chaque année qui passe.

Nous avons vu toutes sortes de bosses de caméra au fil des ans, et les fabricants de combinés ont peut-être réalisé que les caméras leur offraient une chance de se démarquer. Sinon, tous les combinés semblent identiques. Les iPhones ont des encoches en haut de l’écran. Les androïdes sont livrés avec des caméras perforées.

La série iPhone a la conception de module de caméra arrière la plus reconnaissable. Qu’il contienne deux ou trois caméras, vous le reconnaîtrez instantanément. Samsung a fait une déclaration avec ses conceptions d’appareils photo Galaxy S21, que la société a incorporées dans le cadre métallique. Ensuite, Google a choqué les fans avec le module de caméra horizontale du Pixel 6.

Rendu OnePlus 10 Pro. Source de l’image : Zouton

Les spécifications du OnePlus 10 Pro

OnePlus cherche à introduire son propre look d’appareil photo distinctif avec le OnePlus 10 Pro si ces rendus sont précis. Le grand module de caméra prend beaucoup de place à l’arrière, comme c’est le cas avec les caméras de l’iPhone 13. Mais le système de caméra reçoit un boîtier métallique, tout comme le Galaxy S21.

Cependant, nous sommes intéressés par plus que l’apparence de la caméra. Le OnePlus 10 Pro pourrait offrir plusieurs avancées en matière d’appareil photo alors que OnePlus poursuit son partenariat avec Hasselblad. Les rendus de conception impliquent que les caméras auront des capteurs encore plus grands qu’auparavant, car ils occupent plus d’espace à l’arrière.

La fuite des spécifications OnePlus 10 Pro (via 91mobiles) nous donne quelques détails sur le système de caméra arrière. Le capteur principal comprend un objectif de 48 mégapixels, qui sera associé à un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels et à un téléobjectif de 8 mégapixels. Le nombre de mégapixels à lui seul n’est pas suffisant pour nous dire sur quel type d’innovations d’appareil photo OnePlus et Oppo pourraient travailler pour la série OnePlus 10. Sans oublier que le nombre de mégapixels correspond au OnePlus 9 Pro.

La caméra selfie perçant l’écran QHD+ de 6,7 pouces aura un capteur de 32 mégapixels. Ce grand écran prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est une caractéristique standard sur les smartphones haut de gamme de nos jours.

Le rendu OnePlus 10 Pro montre l’avant et l’arrière du téléphone. Source de l’image : Zouton/OnLeaks

Puissance impressionnante

La fuite des spécifications taquine également des gains de performances impressionnants pour le OnePlus 10 Pro. Le téléphone devrait faire basculer le système sur puce Snapdragon 8 Gen 1. C’est le nouveau nom de Qualcomm pour le produit phare du SoC qui suivra la puce Snapdragon 888. Nous avons vu MediaTek dévoiler une toute nouvelle alternative Snapdragon 8 Gen 1 la semaine dernière, qui est le premier SoC 4 nm au monde. Il sera intéressant de voir si Qualcomm passe également à 4 nm.

Mis à part le processus, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 sera associé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 rapide. C’est la RAM haute vitesse qui alimentera les futurs appareils mobiles. Mais Samsung et Micron ont annoncé ces dernières semaines leurs nouvelles puces LPDDR5X, encore plus rapides.

Côté stockage, nous envisageons 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Encore une fois, c’est la norme pour l’industrie.

La liste des spécifications a également révélé des données sur la capacité de la batterie. Le OnePlus 10 Pro sera doté d’une batterie de 5 000 mAh. La fuite ne mentionne pas les vitesses de charge, mais certaines rumeurs disent que le téléphone prendra en charge la charge de 125 W. L’accès à la technologie de charge rapide d’Oppo permettra à OnePlus de mettre à niveau encore plus facilement les taux de charge sur ses téléphones. La recharge sans fil devrait également être disponible, d’autant plus que le téléphone sera doté d’un design en verre.

Enfin, le OnePlus 10 Pro aura un indice IP68, selon le leaker.