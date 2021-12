Les spécifications Honor Magic V détaillées dans une nouvelle fuite

TL;DR

Une nouvelle fuite a apparemment révélé les spécifications de base du premier téléphone pliable d’Honor. Le Honor Magic V pourrait contenir le SoC Snapdragon 8 Gen 1, un appareil photo principal de 50 MP et un écran pliable à 120 Hz. La société n’a pas encore annoncé la date de lancement officielle de l’appareil.

Honor a confirmé la commercialisation d’un téléphone pliable dans les semaines à venir. Bien que nous ayons vu des images teaser du Honor Magic V, nous n’avons pas encore une idée de ses spécifications. Maintenant, le pronostiqueur Digital Chat Station a publié une liste de spécifications apparemment liées à un modèle Magic V « prototype ».

Le téléphone pourrait utiliser deux écrans de la même manière que le Samsung Galaxy Z Fold 3. L’écran externe peut contenir un trou de perforation centré, tandis que l’écran intérieur utilise une découpe de caméra selfie en haut à gauche. Honor se contenterait de taux de rafraîchissement de 90 Hz et 120 Hz pour les écrans extérieur et intérieur, respectivement.

Selon ses spécifications internes avancées, le Honor Magic V pourrait être l’un des pliables les plus rapides du marché. Digital Chat Station pense que le téléphone pourrait être lancé avec le Snapdragon 8 Gen 1. Cela lui donnerait une longueur d’avance sur ses rivaux pliables. Il n’y a pas de mot sur la taille de la batterie, mais on dit qu’une charge de 66 W est présente.

En ce qui concerne l’intelligence d’imagerie du téléphone, un appareil photo 50MP serait en tête. On ne sait pas si ce tireur utilisera le Sony IMX700 comme on le voit sur le Honor Magic 3 Pro Plus. Si vous espériez un appareil photo périscope, vous pourriez être déçu. L’existence d’un téléobjectif n’est pas non plus claire.

Enfin, le Honor Magic V ferait ses débuts avec Android 12 prêt à l’emploi.

Honor n’a pas encore annoncé de date de lancement concrète pour son premier pliable, mais à en juger par les rumeurs et les teasers qui s’accumulent, nous devrions nous attendre à son arrivée sous peu.

