Les spécifications OnePlus Nord 2 fuient dans leur intégralité

OnePlus a récemment publié de nombreuses nouvelles sur le Nord, avec des révélations sur le Nord CE ainsi que sur l’ultra-budget Nord N200. Cependant, les fans attendaient le réel révèlent le véritable suivi du OnePlus Nord bien reçu de l’année dernière.

Eh bien, nous n’avons pas encore de révélation officielle pour vous, mais nous avons quelque chose que vous aimerez : une liste divulguée des spécifications OnePlus Nord 2. La source de la fuite est le scénographe fiable Steve Hemmerstoffer (via 91Mobiles), donc ces spécifications sont très probablement exactes ou du moins très proches.

Le gros point fort de la prétendue fiche technique est la présence d’un chipset MediaTek Dimensity 1200. Si cela se concrétise, ce serait le premier téléphone de OnePlus sans chipset Qualcomm. Non seulement ce serait un changement radical pour OnePlus, mais ce serait également une grande aubaine pour MediaTek, qui est à la traîne de Qualcomm dans l’industrie.

Spécifications du OnePlus Nord 2

En dehors du chipset Dimensity 1200, les spécifications du Nord 2 semblent assez basiques.

La fuite suggère que le Nord 2 pourrait être équipé d’un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces, avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. L’écran aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce n’est pas trop différent du Nord d’origine, qui avait un écran de 6,44 pouces avec des spécifications similaires.

À l’arrière, le Nord 2 pourrait n’avoir que trois objectifs, par opposition aux quatre du Nord. Les objectifs pourraient être un principal de 50MP associé à un capteur ultra-large de 8MP et à un autre capteur de 2MP (profondeur, peut-être ?). La seule caméra selfie pourrait être un objectif 32MP. Cela signifie que la caméra à double selfie du Nord original ne fera pas la coupe avec le suivi.

L’alimentation du téléphone pourrait être une cellule de 4 500 mAh, une belle mise à niveau par rapport à la cellule de 4 115 mAh du Nord d’origine. Hemmerstoffer ne le mentionne pas, mais vous pouvez vous attendre à une charge filaire d’au moins 30 W avec le Nord 2.

Enfin, les spécifications OnePlus Nord 2 divulguées suggèrent qu’il pourrait y avoir deux variantes de stockage : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Il est très peu probable que l’un ou l’autre modèle ait un stockage extensible.

Il faudra probablement encore un mois avant de voir le lancement de ce téléphone. En attendant, que pensez-vous de ce que nous savons jusqu’à présent ?