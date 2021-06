Les spécifications OnePlus Nord N200 ont été divulguées dans leur intégralité, la puce 5G Snapdragon entrante

OnePlus s’apprête à lancer un successeur du Nord N100 – le OnePlus Nord N200 – en Amérique du Nord. Après que la société a révélé une image du téléphone la semaine dernière, le pronostiqueur Evan Blass a maintenant dévoilé toutes ses spécifications.

Blass a publié ce qui ressemble à une fiche technique complète du OnePlus Nord N200 à côté d’un rendu du téléphone. Puisque nous savions déjà à quoi ressemble l’appareil, concentrons-nous sur ce qui se passe sous le capot.

Spécifications du OnePlus Nord N200

Selon Blass, le chipset Snapdragon 480 5G sera la vedette du OnePlus Nord N200. Le SoC octa-core est conçu pour les smartphones économiques et alimente déjà des appareils comme l’Oppo A93 5G, le Nokia X20, etc. Le silicium serait associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu’à 256 Go.

Ailleurs, le OnePlus Nord N200 pourrait obtenir un écran LCD FHD+ de 6,49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un format d’image 20:9. Une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W est répertoriée sur la fiche technique divulguée.

Selon les rumeurs, la configuration de l’appareil photo sur le téléphone comprend un capteur principal de 13 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Il devrait permettre les prises de vue HDR, macro et portrait. Il existe également un mode Pro répertorié sur la fiche technique aux côtés des options Nightscape, ralenti et time-lapse.

Un vivaneau de 16MP est attendu au départ.

Étant donné que le OnePlus Nord N200 succède au téléphone le moins cher de l’entreprise, ne vous attendez pas à un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Blass révèle que le téléphone obtiendra un capteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C.

Vous pouvez voir toutes les spécifications divulguées du OnePlus Nord N200 dans le tweet de Blass intégré ci-dessous.

Spécifications N200 pic.twitter.com/0KmlExzG70 – Evan Blass (@evleaks) 13 juin 2021

Maintenant que vous savez ce que le OnePlus Nord N200 pourrait apporter, qu’en pensez-vous ? Achèteriez-vous le téléphone OnePlus bon marché ou le sauteriez-vous ? Votez dans notre sondage ci-dessous et laissez-nous une ligne dans la section commentaires.