Les spécifications Switch OLED de Nintendo seront décevantes, mais cela n’aura pas d’importance

Nintendo a dévoilé le nouveau modèle Switch OLED comme les rumeurs l’avaient annoncé. La société a annoncé la nouvelle console selon ses propres conditions, plusieurs mois avant le lancement prévu à l’automne. Les premières estimations indiquaient que l’appareil arriverait avant l’E3 en juin, mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, Nintendo a lancé discrètement l’appareil mardi, sachant qu’il ferait des vagues. Le nouveau Switch n’a pas reçu le surnom “Pro” attendu, Nintendo se concentrant sur une mise à niveau spécifique. L’écran OLED plus grand est le genre de mise à niveau que les joueurs apprécieront, et il est conforme aux récentes rumeurs. Mais il s’avère que tous ces rapports étaient très éloignés des autres mises à niveau attendues. Nintendo vient de confirmer les spécifications décevantes de Switch OLED, sachant parfaitement que cela n’aura probablement pas d’impact sur les ventes.

L’annonce de Nintendo Switch OLED l’autre jour n’a fourni que quelques détails matériels clés pour la nouvelle console. L’appareil dispose d’un écran OLED 720P de 7 pouces, légèrement plus grand que l’écran LCD actuel de 6,3 pouces. La console dispose de 64 Go de stockage, d’un nouveau support pour le mode table et la nouvelle station d’accueil dispose d’un port Ethernet. Des rapports récents ont offert les mêmes détails de spécifications pour l’écran et le dock.

Tout cela coûtera 350 $ lors du lancement du Switch OLED en octobre. La nouvelle console rejoindra les Switch et Switch Lite existants.

Les mêmes spécifications de commutateur

L’annonce surprise de Nintendo a peut-être confirmé certains rapports récents, mais bon nombre des récentes rumeurs sur les spécifications de Switch OLED n’ont pas abouti. La société a confirmé à The Verge que le nouveau commutateur n’obtiendrait pas le nouveau processeur ou la mise à niveau de RAM que nous attendions.

“Nintendo Switch (modèle OLED) n’a pas de nouveau processeur, ni plus de RAM, par rapport aux modèles Nintendo Switch précédents”, a déclaré la société.

Le modèle OLED n’obtiendra même pas la prise en charge des écouteurs Bluetooth. “Nous n’avons rien à annoncer à ce sujet, mais comme les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch (modèle OLED) prend en charge la technologie Bluetooth pour les manettes Joy-Con”, a déclaré la société.

Nintendo a également confirmé que les anciens et nouveaux docks Switch sont interchangeables. Vous pouvez utiliser le modèle OLED avec la station d’accueil Switch d’origine ou l’inverse.

Tous ces rapports Switch “Pro” indiquaient que la nouvelle console de Nintendo offrirait des spécifications considérablement améliorées. La prétendue mise à niveau du processeur a récemment fuité et le nouveau dock était censé prendre en charge les jeux 4K.

Pourquoi Nintendo peut s’en tirer

Nintendo est dans une position si unique avec le Switch qu’il peut faire ce qu’il veut en termes de spécifications et ne pas se soucier des ventes. Le Switch est dans un endroit où il est à la fois en concurrence avec des rivaux majeurs mais n’a pas non plus de véritable concurrent.

Le Switch combat la PS5 et la Xbox Series X, qui offrent un matériel considérablement amélioré pour seulement 150 $ de plus que le Switch OLED. Mais le Switch joue à des jeux en mode portable, ce que la PlayStation ou la Xbox ne peuvent pas faire.

Plus important encore, Nintendo repose sur un immense empire de jeux originaux que les joueurs recherchent. Tant qu’ils peuvent fonctionner sur le matériel du commutateur d’origine, c’est assez bon pour toutes les personnes impliquées.

Il n’est pas clair si la pénurie de puces a eu un impact sur la décision concernant les spécifications Switch OLED. Mais cela n’a pas vraiment d’importance. Nintendo va de l’avant avec un appareil qui offre une mise à niveau d’écran pour 50 $ est logique pour une entreprise qui ne peut pas répondre à la demande de Switch. Et peut-être qu’une mise à niveau de Switch Pro pourrait encore atterrir à un moment donné dans le futur.

