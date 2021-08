Les spectacles à Spring Studios – WWD

Si vous n’êtes pas complètement vacciné, vous ne pouvez pas assister à la Fashion Week de New York : les défilés aux Spring Studios en septembre.

IMG a envoyé un mémo lundi aux concepteurs, à leurs producteurs et équipes de relations publiques, ainsi qu’à ses fournisseurs, sous-traitants et sponsors, indiquant qu’IMG exigera une vaccination COVID-19 complète pour toutes les personnes entrant dans l’empreinte centrale de NYFW: The Shows, qui est Spring Studios. Les prochaines communications à l’industrie souligneront que la vaccination est la recommandation dans tous les sites.

De plus, la politique sur les masques sera incluse dans le plan complet de santé et de sécurité, qui sera publié en collaboration avec le CFDA dans les semaines à venir. Comme indiqué, IMG et CFDA travaillent en étroite collaboration cette saison sur des émissions en direct.

Toutes les personnes entrant à Spring Studios devront présenter une preuve de vaccination complète contre le COVID-19, conformément aux lois de l’État et fédérales. IMG enverra un e-mail de suivi avec des instructions détaillées et un protocole pour confirmer le statut de vaccination.

Quant aux mineurs de moins de 16 ans, ils doivent justifier d’un test d’antigène négatif (fait dans les six heures suivant l’arrivée) ou d’un test PCR COVID-19 négatif (fait dans les 72 heures suivant l’arrivée). “Une stricte conformité sera appliquée avec l’admission refusée pour non-conformité, sous réserve de la loi fédérale et de l’État”, a déclaré IMG.

IMG a déclaré que les concepteurs, les producteurs et les équipes de relations publiques sont chargés de s’assurer que tous les employés, sous-traitants et tout autre membre du personnel, ainsi que les invités, connaissent et se conforment à cette politique. La politique comprend les modèles, les maquilleurs, les coiffeurs et les photographes.

Pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, la note d’IMG a fourni un calendrier indiquant que le 2 août est le dernier jour pour recevoir la première dose des vaccins Pfizer ou Moderna afin de terminer le cours complet au moins 14 jours avant la semaine de la mode, ouverture le 8 septembre. Le 23 août est la date limite pour obtenir la deuxième dose de Pfizer ou de Moderna.

Le 25 août est le dernier jour pour recevoir un vaccin Johnson & Johnson à dose unique afin de terminer le cours complet au moins 14 jours avant NYFW: The Shows.

Quant à savoir comment la propagation de la variante Delta pourrait avoir un impact sur NYFW: The Shows, une porte-parole d’IMG a déclaré qu’ils le prenaient un jour à la fois et étaient en pourparlers avec l’État de New York et la ville de New York et examinaient les directives du CDC avec leurs in- maison d’experts en santé et sécurité au quotidien. S’ils doivent mettre en œuvre des mesures plus strictes pour protéger la santé et le bien-être de tous, ils le feront, a-t-elle déclaré.