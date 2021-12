Les spectacles d’Adele à Las Vegas ont rappelé à tant de gens pourquoi ils détestent Ticketmaster

Dans un peu plus d’un mois, Adele entamera une résidence de 24 dates à Las Vegas au Caesar’s Palace qui rapportera à la chanteuse un salaire de plusieurs millions de dollars. Il est absolument certain, autant que possible, que chacun des spectacles – qui se déroule dans le théâtre intime Colosseum du Caesar’s Palace, avec une capacité maximale d’environ 4 100 places assises – sera à guichets fermés. À partir de là, vous pouvez faire quelques calculs simples et estimer que les dizaines de millions de fans de la chanteuse aux États-Unis et dans le monde se disputent quelque chose comme un peu plus de … à peine 98 000 billets. De plus, tout le monde doit passer par la même entreprise déjà détestée pour tenter de les obtenir : Ticketmaster.

Une entreprise sur laquelle, plus tôt cette année, un groupe de démocrates a appelé l’administration Biden à enquêter. Ils ont cité les allégations récurrentes de la mainmise « monopolistique » de la société sur le marché des billets pour les événements en direct. Et cela fait également suite à d’autres rapports faisant état d’un comportement similaire, ainsi qu’à des questions sur les relations de l’entreprise avec les revendeurs, sans parler de la colère croissante des fans d’Adele. Plus précisément, des fans du chanteur qui ont eu l’impression que la société de vente de billets n’a donné à la plupart des gens que deux chances d’obtenir une place pour l’un de ces spectacles. Les deux chances étant : Slim, et aucune.

Billets Frenzy pour Adele Las Vegas

Rendez-vous au Caesars à Vegasss pic.twitter.com/VngaofduHQ – Adèle (@Adele) 30 novembre 2021

À cause de ce que Ticketmaster a décrit comme une demande « écrasante » pour les performances d’Adele ? Les fans qui voulaient acheter un billet ont été contraints de subir l’arrangement de « fan vérifié » de la société.

Les préventes « Verified Fan » devaient commencer mardi. Mais la panne d’Amazon Web Services qui a mis temporairement hors ligne plusieurs grandes sociétés Internet aujourd’hui a repoussé les préventes à demain.

Avant d’entrer dans le détail des raisons pour lesquelles Ticketmaster est l’une des sociétés les plus détestées d’Amérique, parlons un instant de la situation des fans vérifiés. Ceci, pour les non-initiés, est la manière brillante de Ticketmaster de renverser le script sur les prix des billets exorbitants. Une sorte de système de style loterie qui s’apparente à la société essayant essentiellement de convaincre les fans que – non, attendez, vous êtes en fait les plus chanceux. C’est nous qui vous rendons service ici. Soyez heureux de nous payer une tonne d’argent pour les billets. Je veux dire, si on te choisit, bien sûr.

Seuls les fans vérifiés par Ticketmaster pour Adele

Je souhaite que @Ticketmaster vienne de sortir TOUS les billets @Adele à la fois, et que les gens les achètent quand ils sont sortis. pas de sélection de « fans » ou de « vérification ». s’ils se sont vendus en quelques minutes, c’est bien, mais au moins cela donne aux gens une chance d’être prêts à une certaine heure/jour. – corinna (@corinna_p) 6 décembre 2021

J’aimerais vraiment savoir comment #Ticketmaster a « choisi » qui sera sélectionné pour être un fan « vérifié » pour PEUT-ÊTRE acheter des billets #adele. Je suis sur liste d’attente. Ça m’a l’air d’être une cruche de merde ! – Michele Benson (@MicheleB123) 7 décembre 2021

Apparemment, le processus Verified Fan est un moyen par lequel Ticketmaster rend beaucoup plus difficile l’achat de billets. Dans le but d’empêcher autant de robots de tickets de les arracher que possible.

La réalité est un peu moins simple. Il s’agit d’un processus prétendument « aléatoire » régi par l’une des plus grandes entreprises du secteur. Celui qui consiste essentiellement à choisir à qui accorder le privilège d’acheter «peut-être» l’un de ces billets.

La façon dont ce processus a fonctionné pour les spectacles d’Adele : les utilisateurs de Ticketmaster se sont inscrits en tant que fans vérifiés. Ticketmaster leur a ensuite demandé de choisir quatre spectacles d’Adèle auxquels ils aimeraient assister. Alors… tu attends. Pour la grande majorité des gens, cela a été suivi d’un e-mail bouleversant annonçant « Vous êtes sur la liste d’attente ». Seule une infime minorité a reçu la bonne nouvelle… qu’ils pourraient acheter des billets une fois la fenêtre de vente des fans vérifiés ouverte.

Cela fait partie du problème avec Ticketmaster étant aussi gros qu’il l’est. Et avec sa part de marché aussi importante qu’elle le fait. La lettre adressée au président Biden plus tôt cette année indiquait que la société combinée Live Nation-Ticketmaster détenait «plus de 80% du marché des ventes de billets pour les sites». C’est-à-dire à ce niveau-là ? Une entreprise n’a pas autant d’incitation concurrentielle, disons, pour assurer une expérience de fan superlative.

Dans un éditorial The Hill publié en septembre, l’économiste et professeur de l’Université du Michigan, Mark J. Perry, a convenu que toute cette situation avait désespérément besoin d’une refonte. « La réalité est qu’il y a beaucoup de choses cassées en ce qui concerne la billetterie d’événements en direct », a-t-il écrit. « Et cela ne fera qu’empirer à moins que les législateurs et les régulateurs de Washington n’interviennent avec une solution. »

Enquête passée

Tout cela me rappelle un reportage en 2018 d’une paire de journalistes d’investigation pour la CBC du Canada. Tous deux ont assisté à une conférence de l’industrie de la billetterie à Las Vegas cette année-là. Là, ils ont découvert de jolies pratiques qui font sourciller.

Comme nous l’avions noté dans un résumé de ces conclusions à l’époque, les journalistes ont assisté à la conférence en se faisant passer pour des petits revendeurs de billets. Ils ont signalé que Ticketmaster encourage activement (mais en privé) la revente et soutient les revendeurs qui utilisent son site. À la fois en omettant d’enquêter sur les fausses identités ou les comptes de robots, ainsi qu’en créant un inventaire de tickets et des systèmes de vente pour rendre le processus plus efficace. « Alors que Ticketmaster dénonce publiquement les scalpers », avons-nous noté, « son équipe de vente courtise l’entreprise en privé, ce qui a un avantage énorme et mesurable pour les résultats de Ticketmaster. »

En bout de ligne

À tous mes amis de gauche qui achètent des billets Adele à 5 000 $ pic.twitter.com/u9r09bKqOq – Katie Liz Kay (@KatieLizKay) 7 décembre 2021

Je vendrai à mes pères tout le côté de la famille pour mettre la main sur des billets de résidence Adele – brisa (@esco0bydoo) 30 novembre 2021

Tout cela pour dire : cette entreprise est bien trop grosse et ses pratiques trop opaques pour continuer comme ça. Il y a quelque chose qui semble intrinsèquement dégoûtant dans une entreprise aussi massive et omniprésente, capable de choisir qui est autorisé à profiter de ses services. S’il semble que je dis que je préférerais un scénario simple, premier arrivé, premier servi – oui, absolument.

Au moins comme ça, c’est de ma faute si j’échoue. J’aurais peut-être dû me connecter plus tôt. Avait une connexion Internet meilleure ou plus rapide. Qui sait. Le fait est que vous pourriez soutenir que c’est en grande partie de ma faute dans ce scénario. Ticketmaster, cependant, s’est avéré suffisamment louche pour moi qu’il est difficile d’avoir l’impression que quelque chose comme le processus des fans vérifiés est moins aléatoire que ne le prétend l’entreprise.

Pas étonnant que ces membres du Congrès aient écrit ce qui suit plus tôt cette année dans leur lettre au président Biden. « Les preuves sont accablantes que la fusion en 2010 entre le plus grand promoteur de concerts au monde, Live Nation, et le plus grand fournisseur de billets, Ticketmaster, a étranglé la concurrence dans la billetterie de divertissement en direct et nui aux consommateurs et doit être revisitée. »