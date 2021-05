Les spectacles de théâtre du West End devraient rouvrir en 2021

S

Depuis mars dernier, la réponse à la question populaire «entendez-vous les gens chanter? a été un «non» très ferme. Les fermetures imposées au monde du théâtre par la pandémie de coronavirus signifient que certains des spectacles les plus populaires du West End de Londres, de Les Mis à Mamma Mia !, sont hors de combat depuis l’année dernière.

Cependant, après plusieurs faux départs, les théâtres peuvent rouvrir aujourd’hui dans le cadre de la feuille de route du gouvernement pour sortir du lock-out. Cela signifie que les producteurs ont pu commencer à planifier avec plus de confiance pour remettre le West End et au-delà en marche. Ce n’est pas une mince affaire: les productions à grande échelle avec de gros castings et beaucoup d’équipage dans les coulisses ne sont pas faciles à remonter rapidement. Mais avec le programme de vaccination en cours de déploiement, on espère que les théâtres pourront revenir à une normalité relative avant la fin de l’année, en particulier une fois qu’ils auront le feu vert pour se produire à nouveau devant un public non socialement éloigné.

De manière rassurante, un certain nombre des plus grands salons de la capitale – et certaines des nouvelles ouvertures les plus attendues – commencent à annoncer leur retour en 2021. Les reculs et les clés en chantier ne sont plus surprenants, ils peuvent donc être sujets à changement – mais, pour l’instant, ce sont les dates à mettre dans votre agenda.

Quand les spectacles du West End de Londres rouvriront-ils?

Tout le monde parle de Jamie rouvrira au Apollo Theatre à partir du 20 mai

LIRE LA SUITE

Six la comédie musicale réserve au Lyric Theatre à partir du 21 mai

Magic Mike en direct rouvre à l’hippodrome de Londres à partir du 21 mai

On est en SOS jusqu’à Mamma Mia! revient (Mazz Murray comme Donna)

/ Brinkhoff et Mögenburg

Le jeu qui va mal retourne au Duchess Theatre le 18 juin

Mamma Mia! au Théâtre Novello doit rouvrir le 21 juin

Laque pour les cheveux ouvrira au London Coliseum le 22 juin

Tina – La comédie musicale Tina Turner au théâtre Aldwych revient le 24 juin

Cendrillon, la nouvelle comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber et Emerald Fennell, avec Carrie Hope Fletcher, s’ouvre le 25 juin

Joseph et l’incroyable Dreamcoat Technicolor réserve au London Palladium à partir du 1er juillet

Le prince d’Egypte retourne au Dominion Theatre à partir du 1er juillet

Le fantôme de l’Opéra au Her Majesty’s Theatre réserve à partir du 21 juillet

Woah woah woah Pretty Woman … revient

/ Helen Maybanks

Viens de loin rouvre au Phoenix Theatre le 22 juillet

Jersey garçons réserve au nouveau Trafalgar Theatre à partir du 28 juillet

Le roi Lion rouvrira au Lyceum Theatre le 29 juillet

Congelé ouvrira ses portes au Theatre Royal Drury Lane en août, et les billets seront remis en vente le 15 avril

Mary Poppins retourne au Prince Edward Theatre le 7 août

Hamilton retourne au Victoria Palace Theatre le 19 août

Retour vers le futur: la comédie musicale ouvrira au Théâtre Adelphi le 20 août

Méchant rouvrira à l’Apollo Victoria Theatre le 15 septembre

Et Juliette retourne au Shaftesbury Theatre le 24 septembre

Dimanche dans le parc avec George, avec Jake Gyllenhaal et Annaleigh Ashford, n’ouvrira plus cette année au Savoy Theatre comme prévu précédemment. Cependant, les producteurs disent que «toutes les personnes impliquées restent engagées à 100% à faire fonctionner le spectacle lorsque les conditions et le calendrier s’alignent pour que cela soit possible».