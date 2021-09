Les spectateurs du GP de Belgique réagissent à la parade de la voiture de sécurité de la F1 à Spa · .

Le week-end dernier, des dizaines de milliers de fans de Formule 1 déçus et trempés ont quitté Spa-Francorchamps sans avoir vu un seul tour de course du Grand Prix de Belgique.

Les efforts pour organiser la course ont été abandonnés en raison de la pluie battante. Les fans sur la piste ont attendu des heures dans des conditions épouvantables pour assister à une courte parade derrière la voiture de sécurité suivie d’une cérémonie sur le podium.

. a parlé à deux spectateurs qui étaient dans la foule le week-end dernier. Bien qu’aucun des deux n’ait contesté la décision de ne pas commencer la course pour des raisons de sécurité, les deux n’étaient pas impressionnés par la façon dont la Formule 1 et les organisateurs ont géré la débâcle.

Isabelle Rémond-Tiedrez et son compagnon ont voyagé de Luxembourg à Spa. La famille a déboursé plus de 1 500 € entre eux lors d’un voyage d’anniversaire post-pandémie avec leur fils basé au Royaume-Uni.

“C’était censé être une journée inoubliable et formidable pour notre plus jeune enfant comme cadeau pour son 20e anniversaire à Noël”, a-t-elle déclaré à .. « Alors qu’il retourne bientôt au Royaume-Uni pour ses études, le timing était parfait.

Des tentatives infructueuses ont été faites pour sécher la piste« Nous avons payé 500 € chacun pour regarder la « farce » du GP, comme l’a dit Lewis Hamilton. Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que la sécurité des pilotes est primordiale, mais l’organisation a fait exprès de nous faire patienter trois heures et ces deux tours.

“En conséquence, notre fils Gabriel était tellement déçu et nous semblons ne pas avoir réussi à le rendre heureux. Bien sûr, ce sera une journée inoubliable pour lui mais pas pour les bonnes raisons.

János Henkelmann a parcouru environ 70 kilomètres depuis Stolberg en Allemagne pour assister à la course du week-end dernier avec ses neveux, âgés de 10 et 13 ans.

“Comme tous les pilotes l’ont souligné, les conditions ont été mauvaises tout au long de l’après-midi et je ne pense pas que la course aurait été plus longue que quelques tours si elle avait finalement été lancée”, a-t-il déclaré à .. « Je suppose que ce n’est tout simplement pas dans l’ADN d’un pilote de course d’aller lentement, même sous une pluie battante, et à un moment donné, il y aurait sûrement eu un gros shunt. La sécurité est évidemment primordiale et en tant que fan, je ne suis pas en position de m’attendre à ce que les pilotes risquent leur vie.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“[FIA Medical Car driver] Alan van der Merwe était le vrai héros dimanche car il a donné le maximum dans la ligne droite à chaque fois qu’il est sorti pour voir si les conditions s’étaient améliorées.

Il pense que le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a vu une véritable opportunité de reprendre la course lorsque les conditions se sont légèrement améliorées plus tard dans l’après-midi.

La cérémonie du podium ressemblait à de la « pure moquerie » « La pluie s’était en effet un peu apaisée depuis environ 10 minutes lorsqu’ils ont finalement tenté de prendre le départ de la course vers six heures. C’était la première fois depuis le début de l’après-midi que l’on pouvait voir la forêt de l’autre côté de la piste derrière Blanchimont et pas seulement des nuages ​​et de la brume.

“Je crois sincèrement que Masi voulait que les voitures courent et qu’il voyait une chance légitime de lancer enfin le Grand Prix. À ce moment-là, c’était le maximum qu’il pouvait faire.

La deuxième et dernière tentative de départ de la course a cependant été rapidement abandonnée. Aucune course n’ayant eu lieu, Henkelmann a trouvé étrange de voir la Formule 1 effectuer sa cérémonie de podium habituelle.

«Nous avons quitté la piste après que la course ait finalement été suspendue pour de bon et alors que nous passions devant Eau Rouge, l’ouverture emblématique de Carmen jouait sur le système de sonorisation. C’était comme une pure moquerie qu’ils aient même pris la peine d’organiser une cérémonie sur le podium.

« Quand nous sommes rentrés à la maison, j’ai visité le site Web du promoteur pour voir s’il y avait des nouvelles ou des communications sur la situation de leur côté et j’ai été stupéfait de voir qu’ils avaient déjà mis leurs termes et conditions sur leur page d’accueil, comme s’ils voulaient subtilement pour dire à tout le monde : ” Va te faire foutre ! Nous avons eu une course et vous ne recevez pas un centime.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“En gelant sous la pluie à côté de la ligne droite de Kemmel et en voyant les foules enthousiastes dans la tribune sur la ligne de départ/d’arrivée, j’ai réalisé que si la F1 est et sera toujours le sport que j’aime le plus, c’est aussi un sport pour les élites, c’est-à-dire pour les personnes capables de payer plus de 500 € pour un billet et d’avoir un siège au sec », a-t-il ajouté. “Je suis trop jeune pour dire si cela a toujours été le cas, mais cela ne devrait certainement pas être le cas maintenant et encore moins à l’avenir.”

Après des heures de pluie, la course a été abandonnée. « À mon avis, la F1 ne peut pas continuer à prospérer si elle ne s’occupe pas du ‘fan normal’ », a déclaré Henkelmann. « Et si – au lieu de répéter à plusieurs reprises à quel point tout le monde était désolé pour les fans – ils avaient envoyé les voitures pour faire quelques tours de démonstration après avoir suspendu la course ? Mes neveux étaient tellement excités quand ils ont finalement vu les voitures, mais seulement pour quelques tours derrière la voiture de sécurité. Cela aurait fait leur journée (et les aurait aidés à oublier d’attendre trois heures sous la pluie) de voir au moins un peu plus d’action sur piste.

“Donc, à la suite de ce que nous avons vu – ou plutôt n’avons pas vu – dimanche, j’espère que les voix les plus en vue de la F1 (pilotes, chefs d’équipe, commentateurs) feront entendre leur voix au nom des fans et convaincront d’une manière ou d’une autre le promoteur ou la direction ou les deux pour nous rembourser ou nous donner des billets gratuits pour l’année prochaine. Parce qu’après tout, nous avons payé pour voir une course et il n’y en a pas eu.

Lisez une analyse approfondie de ce qui n’a pas fonctionné lors du ridicule Grand Prix de Belgique du week-end dernier dans l’édition d’aujourd’hui de la chronique RacingLines plus tard dans la journée sur .

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :