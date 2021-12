Les spectateurs du spa ont offert un tirage au sort pour les billets au lieu d’un remboursement · .

Les spectateurs qui ont assisté au Grand Prix de Belgique de cette année, qui a été abandonné après trois tours derrière la voiture de sécurité sous de fortes pluies, ne se verront pas offrir de remboursement sur le coût de leurs billets.

Le promoteur de la course, Spa Grand Prix, a écrit aux fans qui les ont contactés pour se plaindre de l’événement écourté d’août et a proposé une compensation.

Alors que les fans ne se voient offrir aucune forme de rémunération pour leurs billets, qui peuvent coûter plusieurs centaines d’euros chacun, ils ont la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner des places pour la course de l’année prochaine. Au total, 170 places seront attribuées : 20 ‘VIP’, 50 ‘Gold’ et 100 ‘Silver’. Ceux-ci peuvent être échangés pour le dimanche seul ou tout le week-end du grand prix.

Comme le Spa-Francorchamps a une capacité d’environ 70 000 places, la concurrence pour les billets pourrait être élevée.

Les spectateurs qui ont assisté à la course se voient également offrir un laissez-passer F1 TV par personne et une chance d’assister à un « événement exclusif » le jeudi précédant la course de l’année prochaine. Les fans ont jusqu’à fin janvier pour réclamer l’offre.

Le Grand Prix de Belgique était officiellement la course la plus courte jamais réalisée par la F1. Les pilotes n’ont bouclé que trois tours, tous derrière la Safety Car, alors que la direction de course tentait en vain de trouver une fenêtre d’opportunité pour démarrer l’épreuve malgré une pluie abondante persistante. Le résultat de la course a finalement été obtenu sur la base d’un seul tour de course et de demi-points attribués aux pilotes.

« Nous avons été déçus pour tous les fans que la course n’ait pas pu aller sur toute la distance, mais la sécurité des pilotes, des commissaires et des spectateurs était et doit toujours être la priorité », a déclaré le promoteur aux fans. « Les conditions météorologiques ne se sont pas suffisamment améliorées pour boucler plus de tours. »

