Les spectateurs se figeront à la Classique hivernale de la LNH

01/01/2022 à 20:13 CET

Comme c’est le cas pour la grande majorité des compétitions dans le sport professionnel, la LNH souffre aussi dans ses viandes cette nouvelle vague de covid ce qui l’a contraint à annuler une cinquantaine de matchs et à s’arrêter un peu plus d’une semaine coïncidant avec les vacances de Noël.

En réalité, les Flames de Calgary ont presque toute l’équipe infectée Et tandis que les Bruins de Boston disputent leur 27e match de phase régulière ce dimanche, il y en a déjà d’autres qui en ont atteint 34 comme le Golden Knight de Las Vegas ou les Ducks d’Anaheim.

Dans ce pessimisme qui revient envahir le sport professionnel nord-américain, ce samedi (01h00 dimanche en Espagne continentale) l’un des plus grands spectacles de hockey sur glace revient avec la dispute du Classique d’hiver au Minnesota entre l’hôte Wild et St. Louis Blus.

Traditionnellement disputée autour du jour de l’An, la Classique d’hiver est une Match de saison régulière de la LNH accueillant un stade ouvert dans lequel le baseball est régulièrement joué et dans lequel jusqu’à 100 000 spectateurs se sont rassemblés.

Alex Ovechkin et Sidney Crosby s’affrontent en 2011

| TWITTER

À cette occasion, Le Minnesota Wild – St. Louis Blues aura lieu au Target Field, domicile du baseball des Minnesota Twins avec environ 40 000 spectateurs qui devront porter des vêtements extrêmement chauds en raison des prévisions météorologiques dangereuses.

Et c’est que la ville septentrionale de St. Paul, à la périphérie de Minneapolis, subit chaque année la rigueur de l’hiver et à l’heure du jeu (six heures de l’après-midi là-bas) le thermomètre descendra à 20 en dessous de zéro.

Ce sera donc un échantillon de plus de combien le hockey sur glace est apprécié en Amérique du Nord (au Canada, c’est le sport national) dans un événement qui en 2014 il a connu son grand jour avec la présence de 105 491 spectateurs au Michigan Stadium pour assister à un très intéressant match des Red Wings de Detroit et des Maple Leafs de Toronto.

La Classique d’hiver 2014 a été spectaculaire

| TWITTER

L’édition 2011 a aussi été mythique avec la confrontation entre les deux joueurs les plus médiatiques de la LNH et qui continuent toujours d’étonner dans les mêmes équipes. Le buteur russe vorace Alex Ovechkine il a rencontré les Penguins de Pittsburgh avec ses Capitals de Washington du grand Sidney Crosby, un match qui s’est « chauffé » avec la diffusion de « Road to the Winter Classic » dans lequel le Russe et le Canadien se sont préparés au rendez-vous.