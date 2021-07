Les spéculateurs attaquent à nouveau : les réservations sont retardées mais il existe déjà un Steam Deck à 1.200 euros sur eBay | Jeux

in

A moins que vous ne l’ayez déjà réservé, si vous souhaitez acheter un Steam Deck ce sera encore plus compliqué que d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X…

Bien que les rumeurs couraient déjà, Valve a surpris tout le monde la semaine dernière en annonçant sa première console/PC portable, Pont à vapeur.

Avec un prix de départ à partir de 419 euros, les réserves sont déjà épuisées jusqu’en 2022. Et une grande partie de la faute est spéculateurs, qui ont réservé la console… de le mettre en vente immédiatement sur eBay, avec des prix qui atteignent déjà 1 200 euros.

Pont à vapeur est une console de jeu portable pour PC qui vous permet de jouez à toute votre bibliothèque Steam sur un écran portable de 7 pouces, avec une configuration similaire à la Nintendo Switch :

Réduire, dans la mesure du possible, l’action des spéculateurs, Valve a mis quelques règles sur son site de réservation.

Pour réserver, vous devez laisser un acompte de 4 euros, et les réservations sur de nouveaux comptes ne sont pas autorisées. Votre compte Steam doit avoir au moins… un mois.

Cela ne semble pas avoir arrêté les spéculateurs, qui Ils les vendent déjà à 1200 euros, le modèle qui vaut 549 euros… et en plus ils vous facturent 12 euros de frais de port !

Ce mini ordinateur portable de Valve sera vendu en trois versions différentes :

eMMC 64 Go (PCIe Gen 2 x1) – 419 euros SSD NVMe 256 Go (4 x PCIe Gen 3) – 549 euros SSD NVMe haute vitesse 512 Go (4 x PCIe Gen 3) – 679 euros

Tous ont une date de départ pour décembre.

Le problème avec la spéculation est que les réserves sont épuisées, et retarder la date d’expédition. Sur le site espagnol Steam, la livraison a été reportée au premier trimestre 2022, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni la version la plus chère a déjà une date de livraison pour le troisième trimestre 2022.

Et pendant ce temps, les spéculateurs les vendent à la douzaine sur eBay et autres.

Il est une situation similaire à celle des consoles PlayStation 5 et Xbox One X, qui sont également vendus partout, mais ils vous sont vendus à un prix gonflé sur eBay, Wallapop et autres.

Dans le cas de Steam Deck, il y a un inconvénient majeur : vendu uniquement dans le magasin Valve, le goulot d’étranglement est donc encore plus important.

Espérons que Valve accepte de le distribuer dans les magasins, car sinon il sera impossible d’acheter un Steam Deck avant une bonne partie de 2022 …