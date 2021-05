Ethereum (ETH)

Les spéculateurs des ETH reviennent sur le marché et font preuve de prudence

Cette fois semble vraiment être différente alors que Bitcoin et Ether se consolident tandis que DeFi profite d’un autre été.

La deuxième plus grande crypto-monnaie oscille autour de 3500 dollars après sa correction à 3100 dollars sur Coinbase lundi.

Alors que le marché attend de la force d’Ether tout en surpassant Bitcoin, le trader Loomdart, conseiller d’eGirl Capital, n’est pas vraiment du même avis.

«Toute ma thèse eth bull était basée sur des spéculateurs et des commerçants qui vendaient eth dans des offres institutionnelles. Les spéculateurs et les commerçants reviennent, soit le signe de l’enchère s’est tarit, soit les degens ont pris le relais. »

Comme nous l’avons signalé, le dernier rallye des ETH a été principalement motivé par les achats au comptant suggérés par le taux de financement extrêmement bas des contrats perpétuels ETH tout au long. Cependant, lors de ce récent recul, un pic des taux a été enregistré.

Lors de la correction, à un moment donné, cela est passé au-dessus de 0,2% sur Deribit. Au moment de la rédaction, le taux de financement sur les contrats perpétuels ETH se maintient entre 0,01% et 0,1174% sur BitMEX, selon Viewbase.

Michael Novogratz, PDG de Galaxy Digital, appelle également Ether à consolider entre 2 800 et 4 000 dollars pendant quelques semaines.

Alors que le prix se consolide, le réseau continue de croître, avec des frais de transaction s’élevant désormais à 30 millions de dollars par jour, contre 3,35 millions de dollars pour Bitcoin, selon CryptoFees.

Au premier trimestre 2021, les frais, qui correspondent aux revenus du réseau, ont été multipliés par 200 pour atteindre 1,7 milliard de dollars, contre 8 milliards de dollars au 1T20, a noté James Wang.

Cela est dû au volume de transactions qui a atteint plus de 713 milliards de dollars au cours du trimestre et aux frais de transaction médians qui ont grimpé à 7,63 dollars, ce qui n’était que de 0,06 dollar au premier trimestre de 2020. Bien sûr, à mesure que les adresses actives quotidiennes passent à 607 000, cela doit être attendu.

La finance décentralisée (DeFi) est la principale raison de toute cette croissance, le volume des DEX ayant grimpé à 177 milliards de dollars au premier trimestre 2021, le plus populaire et dominant, Uniswap V2, gagnant également plus de frais à 5,2 millions de dollars que Bitcoin.

Une augmentation de l’offre de pièces stables, qui sont collectivement prêtes à atteindre 100 milliards de dollars, environ 1% de l’offre de Bitcoin sur Ethereum sous forme de Bitcoin enveloppé (WBTC) et les ventes d’art NFT qui atteignent près de 400 millions de dollars sont d’autres contributeurs au succès d’Ethereum.

On s’attend à ce que les choses deviennent encore plus excitantes pour Ethereum Network avec EIP 1559 prêt à faire d’Ether un «actif déflationniste» en brûlant les frais payés en ETH. De plus, avec le nombre croissant d’ETH jalonnés, actuellement plus de 4,65 millions, l’évolutivité à venir et la fusion avec l’ETH 2.0 l’année prochaine, les gens sont optimistes et appellent à un retournement, ETH pour remplacer BTC en tant que plus grand actif crypto, à moins brièvement.

