Les spéculateurs peuvent-ils faire confiance à la dernière évolution du stock SKLZ ?

Bien que les sociétés d’acquisition à usage spécial, ou SAVS, aient gagné en notoriété au cours de la dernière période d’un an et demi, elles offrent un avantage évident aux investisseurs de détail. Sans ces sociétés de chèques en blanc, les gens ordinaires n’auront peut-être pas la chance d’acheter des noms comme Skillz (NYSE :SKLZ) Stock.

C’est parce que les débuts traditionnels sur le marché sont relativement onéreux, peut-être assez pour empêcher même le stock SKLZ d’exister.

Mais là encore, n’est-ce pas l’intérêt d’une introduction en bourse ? Si une entreprise pouvait offrir ses actions à la communauté des investisseurs au sens large, davantage d’entreprises feraient exactement cela. Une partie de la description de poste de la Securities and Exchange Commission consiste vraiment à réduire le nombre de jeux de déchets qui se rendent aux principales bourses.

Maintenant, je ne suggère pas que l’action SKLZ est un commerce jetable. Cependant, je pense qu’il est juste de souligner que toute entreprise qui entre sur le marché via une fusion SPAC doit être considérée avec un peu plus de scepticisme qu’une introduction en bourse ordinaire.

C’est vraiment la différence entre l’achat d’une voiture d’occasion chez le concessionnaire d’origine de ce fabricant et l’achat auprès d’une personne au hasard sur Internet. Oui, passer par le concessionnaire du constructeur automobile est un processus coûteux, mais l’entreprise restera fidèle à son produit.

Mais avec une transaction d’occasion via un particulier ? Caveat emptor, comme tout le monde aime le dire. Mais cela soulève la question suivante : pourquoi les actions SKLZ ou toute introduction en bourse basée sur SPAC devraient-elles être différentes ?

Dans la vie comme sur les marchés, il y a généralement une raison pour laquelle quelque chose est comme ça. Pour les entreprises qui sont entrées dans l’arène publique via des fusions SPAC comme l’a fait Skillz, vous pourriez acheter le problème de quelqu’un d’autre. Honnêtement, si une entreprise avait le temps, les ressources et la confiance nécessaires pour entrer en bourse de manière simple – et non par la porte dérobée comme les SAVS – elle le ferait probablement neuf fois sur 10.

Le problème de la crédibilité nuit toujours à l’action SKLZ

J’ai tendance à surexpliquer certains concepts, donc je suis reconnaissant envers mes collègues qui ont des compétences dans les explications succinctes. L’une de ces personnes est Dana Blankenhorn, qui a expliqué comme suit l’activité sous-jacente des actions SKLZ :

Skillz est une plateforme de jeu. Il permet aux développeurs de créer des jeux de cartes en ligne, des jeux de société, des jeux de tir et des jeux d’aventure. L’idée est que les entreprises peuvent « gamifier » toute propriété intellectuelle, la mettre sur une plate-forme en ligne et en tirer de l’argent avec des prix en espèces et des frais d’entrée. Skillz a été lancé en 2012 pour Android et, plus tard, iOS. Une grande partie de son travail est avec des équipes sportives, et il a obtenu un soutien important.

En raison de ce potentiel de gamification, Skillz peut s’étendre dans plusieurs arènes – et bien sûr, il n’attend l’invitation de personne. Par exemple, Skillz a signé une collaboration avec la NFL pour promouvoir diverses compétitions numériques sur le thème du football. Par conséquent, ce n’est pas le récit selon lequel les ours défient le stock de SKLZ.

Au lieu de cela, c’est la crédibilité dudit récit. Comme Blankenhorn l’a noté sans ambages, “Un ami qui s’est lancé dans le sport électronique il y a plus de dix ans m’a montré que les franchises sportives sont souvent dirigées par des gens stupides et paresseux qui s’attendent à de l’argent sans effort.”

De plus, il a déclaré que « à moins qu’il n’y ait quelqu’un au sein de la NFL qui travaille dur là-dessus, je ne m’attendrais pas à ce que quoi que ce soit en découle. Les précédents accords de Skillz avec des équipes de basket-ball n’ont pas fait sonner la caisse enregistreuse ni fait grand-chose pour le stock de SKLZ.

Exactement. Bien que je ne fasse pas une montagne d’une taupinière, la réalité est que la dernière mise à jour trimestrielle de Skillz pour les trois mois terminés le 30 juin a fait sourciller. La perte d’utilisateurs actifs mensuels et le ping d’une légère perte de revenu moyen par utilisateur payant ne sont pas encourageants.

Attendez plus, payez moins

Pour être clair, ce n’est pas tant que le rapport du deuxième trimestre était pauvre en soi. C’est juste que la société aurait dû faire plus étant donné que le contexte est plus favorable aux actions SKLZ.

Puisque nous parlons de la NFL, il devrait y avoir de l’excitation qu’au moins pour les ligues sportives, les choses vont revenir plus ou moins à l’ancienne normalité. Super! Cela ne devrait-il pas entraîner des augmentations plus importantes des indicateurs clés de Skillz ?

À mon avis, le fait que l’action SKLZ ait été partout sur la carte au cours des derniers mois indique une grande incertitude quant à la société sous-jacente. Pour reprendre l’analogie avec la voiture, personne ne sait vraiment ce qu’il y a sous le capot parce que personne ne veut le certifier.

C’est un signe de rester sur la touche jusqu’à ce que le prix de l’action SKLZ justifie le risque.

