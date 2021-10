Les spéculations Bitcoin ETF se répandent dans la communauté crypto

Au milieu de la semaine dernière, les spéculations sur le lancement possible d’ETF Bitcoin se sont répandues dans la communauté crypto. Tout d’abord, la plupart des plateformes et forums de médias sociaux liés à la crypto-monnaie ont publié une copie de l’avis de pré-approbation de l’ETF de la stratégie Bitcoin Valkyrie par le Nasdaq :

Deuxièmement, le gestionnaire d’actifs ProShares a soumis un prospectus mis à jour de son potentiel ETF Bitcoin à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, signe que le lancement de cet ETF arrive très bientôt :

Les passionnés de crypto-monnaie s’attendent à ce que ces ETF Bitcoin commencent à être négociés lundi ou mardi de cette semaine :

Le début du lancement des ETF Bitcoin aux États-Unis pourrait changer la donne pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Des millions d’investisseurs du monde financier centralisé traditionnel auront accès à l’investissement dans les crypto-monnaies via ces ETF. Selon Statista.com, la Bourse de New York et le Nasdaq (les deux plus grandes bourses des États-Unis) ont une capitalisation boursière combinée de plus de 50 000 milliards de dollars, soit près de 20 fois la capitalisation boursière de la crypto en août 2021 :

Les nouvelles positives liées au lancement possible d’ETF Bitcoin ont été le principal moteur du prix du marché la semaine dernière. La plupart des principales crypto-monnaies ont affiché une augmentation de prix décente. Bitcoin a dépassé le niveau psychologique de 60 000 $ pour la première fois depuis avril-mai.

Désormais, le marché du lundi démarre avec une dynamique de prix mitigée, connaissant une petite consolidation intrajournalière. Selon Coin360.com, un Bitcoin coûte 53 359,77 € (+ 1,82%), un Ethereum – 3 300,64 € (-1,72%), un DOGE – 0,2052 € (+ 6,49 %) et un UNI – 22,17 € (-4,49%) :

Examinons maintenant les graphiques des prix des principales crypto-monnaies par rapport à l’euro au cours des périodes les plus marquantes.

Dans le graphique hebdomadaire (1W), après le Engloutissement haussier , BTC / EUR s’est formé Trois soldats blancs , un modèle haussier typique :

Cette formation de bougie confirme le changement du sentiment du marché de baissier à haussier. Selon la théorie de l’analyse technique, les traders à long terme utilisent ce modèle comme point d’entrée.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre analyse précédente, nous pensons que BTC/EUR peut atteindre le prix cible d’environ 58 503 € :

Nous avons basé notre prévision de prix sur le départ de BTC / EUR de la drapeau haussier et le renouvellement de la tendance haussière dans le délai de 4 heures (4H). Comme on peut le voir sur le graphique, BTC / EUR a déjà atteint le Niveau d’extension de Fibonacci de 61,8 (50.613 €). Par conséquent, le but ultime est la hauteur totale de la nouvelle vague potentielle ou le niveau d’environ 58 503 €.

ETH / EUR

Sur le graphique hebdomadaire (1W), l’ETH/EUR a confirmé le sentiment haussier et la reprise de la tendance haussière formant un bougie haussière immédiatement après la récente Engloutissement haussier et le Doji :

Cependant, les haussiers devraient être très prudents car, sur le graphique linéaire hebdomadaire, ETH / EUR est au niveau du précédents sommets locaux :

En théorie, le prix de l’Ethereum peut faire face à une résistance à ce niveau et un repli peut se produire à tout moment. Cependant, si le prix brise cette résistance potentielle, il produira un autre signal haussier solide car, sur le graphique en courbes hebdomadaire, il existe une autre configuration technique haussière : un Tasse et poignée (C&H) :

DOGE / EUR

Depuis notre analyse précédente, presque rien n’a changé sur le graphique DOGE / EUR journalier (1D). Le prix de la crypto-monnaie continue de se consolider à la moyenne mobile de 30 jours ( MA 30 ) et la moyenne mobile sur 90 jours ( MA 90 ):

Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre dernière analyse DOGE/EUR, nous aimerions voir au moins une sortie de Canal descendant (tendance baissière) Dans le délai de 4 heures (4H) pour commencer à chercher un signal d’achat :

Cependant, pour l’instant, nous continuerons à surveiller le graphique des prix et resterons en mode attente.

UNI / EUR

Comme nous le savons déjà très bien, sur le graphique en données de 4 heures (4H), UNI / EUR est sorti de la Canal descendant :

Cependant, le prix d’Uniswap n’a pas encore dépassé le niveau du dernier maximum local de la Chanel. Par conséquent, nous préférons nous en tenir à notre plan et attendre que le prix dépasse le maximum local précédent (23,30 €). Nous n’ouvririons une petite position longue que dans ce cas.

