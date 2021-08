Les Spencer Watchers de Lady Di disent que Kristen Stewart va aux Oscars

Le biopic Spencer, réalisé par Pablo Larraín, sera présenté en première mondiale à la Mostra de Venise et sera ensuite présenté au Festival de Toronto. Mais avant tout ça, l’étude a montré un métrage ; c’est-à-dire une vidéo beaucoup plus longue qu’une bande-annonce, qui rassemble et montre les scènes les plus pertinentes d’un film.

(Films Néon)

Cela s’est produit lors de CinemaCon, un événement à Las Vegas où les studios montrent tous les films qu’ils apportent pour l’année à venir. Le teaser de Spencer était l’un d’entre eux et ils applaudissent la performance de Stewart, disant que “son accent ici est parfait comme la princesse de Galles”dit Date limite. Ils s’assurent également qu’elle est une candidate solide pour être nominée pour un Oscar.