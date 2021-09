Les sphères d’eau comestibles folles d’Ooho n’ont pas fonctionné, alors l’entreprise a pivoté

Les startups sont de toutes formes et de toutes tailles, mais lorsque votre modèle commercial cherche à remplacer l’un des produits les plus simples et les plus omniprésents de la planète – dans ce cas, les bouteilles en plastique – il doit vraiment être incroyablement brillant pour avoir une chance de réussir. Entrez Ooho, une “bouteille comestible” créée par la startup Skipping Rocks Lab qui s’est rebaptisée en une société appelée Notpla. C’est un produit parfaitement adapté au battage publicitaire sur Internet. Cela avait l’air fou, semblait utile, et il n’était pas particulièrement difficile d’imaginer l’utiliser vous-même. Mais cela n’a jamais décollé comme les gens le pensaient. Notpla a donc dû pivoter et cherche d’autres moyens de se débarrasser des déchets plastiques.

Comment fonctionnent les sphères d’eau comestibles Ooho

Les sphères Ooho sont créées en trempant des boules de liquide congelées dans un mélange d’algues qui forme une membrane autour de la glace. La glace fond en eau liquide et la membrane, qui est comestible et biodégradable, forme un joint étanche autour d’elle. Pour consommer le liquide, vous pouvez soit mordre dans la membrane insipide et la siroter, soit simplement manger la boule entière, la membrane et tout.

Mais il y avait quelques problèmes avec l’approche de l’entreprise. Sauter la mission de Rocks Lab de faire d’Ooho un incontournable des festivals, des marathons et d’autres événements en plein air était un bon début, car ce sont des situations dans lesquelles les boissons en portion individuelle sans gaspillage sont bien adaptées. Mais l’objectif plus large de devenir « la solution globale pour l’eau et les boissons en déplacement » était vraiment une tâche impossible.

Contrairement aux bouteilles, l’eau d’une seule gorgée n’est pas quelque chose dont la plupart d’entre nous ont besoin ou trouveraient même un moyen d’utiliser quotidiennement. Comme le montrent les vidéos montrant Ooho en état d’ébriété, la membrane est assez délicate, et certainement pas quelque chose que vous jetez seul dans un sac ou un sac à dos. Et parce que la membrane est comestible, si Skipping Rocks envisageait que Ooho soit vendu dans les épiceries, cela signifierait le vendre dans un autre emballage externe, annulant complètement sa mission «sans emballage».

Qu’est-il arrivé à Ooho

C’est le concept sans plastique qui a transformé l’eau comestible Ooho en une sensation virale. Mais l’idée n’était pas aussi durable que l’entreprise le pensait. Les sphères ont une durée de conservation limitée et commencent à se ratatiner et à se casser après un court laps de temps. En juillet 2019, la société est passée de Skipping Rocks Lab à Notpla, signifiant Not Plastic.

Ooho est toujours une bonne idée. Il pourrait y avoir un moyen d’utiliser cette idée à l’avenir. Récemment, des sachets de sauce arrivent bientôt sur le site Web de l’entreprise. Vous pouvez toujours acheter des sphères d’eau comestibles Ooho. Ils sont encore utilisés pour les cocktails et les courses.

Mais avec le changement de marque, Notpla s’est concentré sur des emballages durables un peu plus robustes. Notpla a commencé à fabriquer des emballages alimentaires enrobés d’algues. L’emballage est fabriqué à partir d’algues et d’autres plantes, ce qui le rend biodégradable. Il est conçu pour les liquides et est biodégradable de quatre à six semaines.

Conteneurs Notpla

Conteneurs Notpla Source de l’image : Notpla

Ceci est fait pour la consommation en déplacement et il est plus durable que ceux en plastique. Vous pouvez en acheter une caisse de 200, c’est donc une excellente option pour les restaurants. La dimension de chaque boîte est de 90 x 110 mm sur la base, 106 x 127 mm sur le dessus et 65 mm pour la hauteur. Convient aux aliments humides, froids, chauds ou secs, il y a une place pour ceux-ci. Ils sont également compostables à la maison. L’emballage ne contient aucun recyclage de PET.

Notpla est une startup londonienne qui a levé 6,3 millions d’euros et cherche à se débarrasser des emballages. Notpla a formé un partenariat en 2019 avec Just Eat et Unilever pour créer des emballages alimentaires plus durables. Les conteneurs et Ooho contribuent tous deux à éliminer l’acide dans nos océans.