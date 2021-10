À l’approche du 25e anniversaire de Spice, les Spice Girls ont dévoilé une version démo de leur tube « Last Time Lover ». L’édition de luxe augmentée sortira sur un coffret 2CD et Digital eAlbum audio le 29 octobre 2021 via UMC /EMI.

Organisée par les Spice Girls elles-mêmes, l’édition de luxe rassemble l’album original en tête des charts avec certaines de leurs pistes bonus et faces B préférées, ainsi que des enregistrements inédits des archives Virgin. Une collection riche en faits saillants, l’album comprend leurs quatre singles n ° 1 au Royaume-Uni ainsi qu’une variété de remixes.

L’iconique Album d’épices, sorti le 4 novembre 1996, a passé quinze semaines au n ° 1 du classement des albums officiels britanniques au cours de quatre périodes distinctes, passant plus d’un an dans le Top 40. L’album a également dépassé le palmarès des albums US Billboard 200 et était n ° .1 dans treize autres pays à travers le monde. Depuis lors, Spice s’est vendu à plus de 23 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de 3 millions rien qu’au Royaume-Uni (certifié 10X platine par le BPI) et 7,5 millions aux États-Unis (certifié 7X platine par la RIAA). Spice est le troisième album le plus vendu de la décennie au Royaume-Uni.

L’ensemble de 2 CD est livré dans un livret cartonné A5, avec une collection d’images emblématiques ainsi que de nouveaux messages des filles. Le coffret 2CD comprend également un coffret de six cartes postales Spice Girls, avec des photographies de Tim Roney, prises à Paris en septembre 1996.

L’album sera disponible dans un certain nombre d’autres formats, y compris un disque d’images Zoetrope et des vinyles et des cassettes de couleur en édition limitée (contenant uniquement l’audio de l’album original), chaque fille ayant une couleur spécifique qui correspond à la fois aux éditions de vinyle et de cassette.

L’album original complet a également été recréé en Dolby Atmos/Apple Spatial Audio qui sera disponible sur Apple Music à partir du 29 octobre 2021. Dolby Atmos est une expérience audio immersive révolutionnaire qui va au-delà de l’expérience d’écoute ordinaire et vous plonge dans la chanson de manière spatiale, révélant chaque détail de la musique avec une clarté et une profondeur inégalées.

Pour célébrer le 25e anniversaire, Les Spice Girls se sont associées à Bravado d’Universal Music Group dans un nouvel accord englobant les marchandises, les licences et plus encore.

