Les fans sont sur le point de recevoir encore plus de contenu du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan. Le compte à rebours de la saison 4 de Yellowstone étant désormais officiellement lancé après que Paramount Network a confirmé jeudi une date de première, les fans peuvent désormais également commencer à se tourner vers le spin-off prévu de Yellowstone en 1883 et la nouvelle série Mayor of Kingstown, dont la première est prévue dans les mois à venir. Paramount+.

Prévu pour une première le dimanche 14 novembre, le maire de Kingstown se déroule dans la petite ville de Kingstown, dans le Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante. La famille McClusky se trouve au centre, agissant comme intermédiaire entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens. Elle aborde “les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités, la série jette un regard critique sur leur tentative de ramener l’ordre et la justice dans une ville qui n’en a ni”, selon le réseau. Exécutif produit par Sheridan, le maire de Kingston met en vedette Jeremy Renner, Dianne Wiest, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Emma Laird, Derek Webster et Taylor Handley.

Agissant comme une série préquelle à l’actuel Yellowstone, 1883 retrace le voyage de la famille Dutton à travers les Grandes Plaines jusqu’au Montana, où ils établiront l’immense ranch au cœur du drame de Yellowstone. C’est “un récit brutal de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana”. La série devrait être diffusée sur Paramount + le dimanche 19 décembre et mettra en vedette Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill, avec un casting supplémentaire à annoncer.

Les deux séries sont les premières de l’accord pluriannuel exclusif de Sheridan avec MTV Entertainment et ViacomCBS, qui comprend des séries scénarisées et procédurales pour le streaming et linéaire. Selon Tanya Giles, directrice de la programmation, ViacomCBS Streaming, “Le maire de Kingstown et 1883 sont des exemples parfaits des types de drames de prestige que nous nous concentrons sur la création de Paramount+.” Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment, a déclaré que les émissions faisaient partie d’une stratégie plus large “pour faire de Yellowstone, le succès n ° 1 massif avec plus de 10 millions de fans, une franchise mondiale à succès sous l’incroyable vision créative du monde de Taylor Sheridan construire la narration.”

La saison 4 de Yellowstone débutera le dimanche 7 novembre avec une première de deux épisodes sur Paramount Network. Le maire de Kingstown fera ses débuts le dimanche 14 novembre, suivi de la première du dimanche 19 décembre 1883, les deux émissions étant diffusées sur Paramount +. Dans le but d’attirer plus de téléspectateurs sur le service de streaming Paramount + de ViacomCBS, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici, Paramount Network diffusera une diffusion simultanée spéciale des deux nouvelles séries après la diffusion de Yellowstone le soir de leurs premières respectives.

