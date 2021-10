Les spoilers de “Doctor Strange 2” révèlent le destin déchirant des personnages

Docteur étrange dans le multivers de la folie est dans six mois, mais nous avons déjà quelques spoilers massifs sur le film qui pourraient gâcher le développement le plus important du scénario du multivers. Loki a déclenché le multivers dans le MCU, et et si… ? commencé à taquiner les possibilités infinies. Mais c’est Spider-Man: No Way Home qui nous donnera un meilleur avant-goût du multivers dans un format live-action. Et cela culminera avec Doctor Strange 2, qui sera une histoire d’horreur MCU. C’est ce que divers rapports ont affirmé à propos du scénario du film l’année dernière. Une énorme fuite nous donne quelques spoilers massifs sur l’histoire horrible. Avant de nous lancer, sachez que des spoilers importants suivent ci-dessous.

Récapitulatif des spoilers du multivers de la folie

De tous les titres MCU Phase 4, Doctor Strange 2 est le seul à comporter un énorme spoiler directement dans le nom. Nous savions que ce serait une histoire multivers à cause du titre avant même que les fuites ne commencent à arriver. C’est pourquoi nous avons dit que toutes les rumeurs folles de Doctor Strange 2 qui sont tombées au début de 2020 avaient du sens.

Ce sous-titre “Multiverse of Madness” a donné un chèque en blanc à Marvel. Les créatifs de Marvel pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient avec Doctor Strange 2 car c’est un film multivers. Cet élément de scénario permet toutes sortes de scénarios, y compris des camées qui n’auraient aucun sens autrement. Les premières rumeurs affirmaient que les personnages Marvel de l’univers Fox pourraient se répandre dans Doctor Strange 2. De même, nous avons entendu dire que des Avengers morts comme Iron Man pourraient également apparaître dans le film.

Aucune de ces fuites et spoilers de camée n’a pu être vérifiée. Avance rapide jusqu’en septembre 2021, et Marvel a déjà terminé le tournage principal de Doctor Strange 2. Marvel a également finalisé certains des reshoots. C’est-à-dire que les rumeurs et les spoilers ont un poids différent par rapport aux fuites du début de 2020. À l’époque, Marvel changeait de réalisateur et peaufinait le scénario.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant de voir cette grosse fuite de Doctor Strange 2 flotter. Nous avons déjà commencé à le disséquer, en expliquant la toute nouvelle équipe alternative des Avengers et l’identité du méchant principal. Rappelez-vous que d’énormes spoilers suivent avant de cliquer sur ces liens ou de lire ce qui va suivre.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Décès dans Doctor Strange 2

Nous ne pouvons pas avoir de films d’horreur sans morts horribles, et Doctor Strange 2 est ce genre de film. Sans oublier que Marvel n’a pas peur d’utiliser la mort de personnages importants pour faire avancer l’histoire en signalant que les super-héros ne sont pas assurés de survivre à la fin d’une histoire.

D’un autre côté, Multiverse of Madness utilisera apparemment la même supercherie de la mort que nous avons vue dans Infinity War et Endgame. Encore une fois, c’est le multivers. Marvel pourrait ne pas toujours tuer les personnages principaux des Avengers. Et quand c’est le cas, il peut toujours trouver des remplaçants. Gamora (Zoe Saldana) et Loki (Tom Hiddleston) sont deux de ces précédents. Les personnages du MCU sont morts dans Infinity War, mais Marvel les a ramenés sous forme de deux variantes d’autres réalités.

Une fuite de Doctor Strange 2 circulant sur Reddit nous donne beaucoup de spoilers du film. L’un des principaux points à retenir est que Wanda (Elizabeth Olsen) est la principale méchante et qu’elle continuera de faire du mal aux autres tout en essayant d’atteindre ses enfants. Cela inclut de tuer d’autres personnages qui s’opposent à elle en cours de route, y compris des membres Illuminati d’un multivers différent.

Une version plus détaillée de cette fuite se trouve sur Discord, nous donnant de nombreux détails supplémentaires. Avant d’en arriver à la mort des Illuminati, nous verrons Mordo (Chiwetel Ejiofor), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) mourir. C’est le MCU Mordo, que Wanda va tuer. Quant aux deux autres sorciers, ils seront des variantes d’une réalité différente.

Le principal Doctor Strange voyagera dans plusieurs réalités tout en essayant de cacher America Chavez (Xochitl Gomez) et de la protéger de Wanda. Chavez peut voyager librement entre les réalités, tandis que Wanda ne peut se projeter que dans l’astral dans différentes chronologies.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Wanda tuant un mutant de premier plan

Selon ces spoilers sur Discord, Wanda finira par tuer au moins deux membres Illuminati d’une réalité différente. L’un est un personnage qui n’est pas encore apparu dans le MCU, Balder the Brave. L’autre est un camée X-Men que nous mourons d’envie de voir, Charles Xavier. On ne sait pas qui joue Xavier, mais plusieurs fuites ont dit jusqu’à présent que l’une des versions du professeur X de Fox aurait une apparition dans Doctor Strange 2. Tuer Xavier donnerait à l’univers Fox un bon signe de tête, mais aussi un dernier adieu. Les plans des mutants de Marvel n’incluent pas les histoires de Fox.

Le capitaine Carter (Hayley Atwell) et le capitaine Marvel pourraient également être blessés dans la bataille Illuminati contre Wanda. Au fait, ce ne sera pas la version Captain Marvel de Carol Danvers dans le film, mais celle de Monica Rambeau (Teynoah Parris).

Quant au docteur Strange, il affrontera une version maléfique de lui-même dans une réalité différente. Nous avons déjà eu un aperçu d’un tel combat dans What If…? épisode 4. La performance en direct devrait être encore meilleure. Cette fois-ci, c’est le mal Strange qui meurt.

En plus de cela, Wanda assassinera d’autres sorciers qui se dressent sur son chemin. C’est du moins ce que disent ces spoilers de Doctor Strange 2.

Cela dit, nous n’avons aucune garantie que tout cela se déroulera comme décrit dans ces fuites. Mais nous pouvons être sûrs que Multiverse of Madness sera plus sombre que votre histoire MCU moyenne.