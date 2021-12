Les spoilers de She-Hulk prétendent que le nouveau héros pourrait voler le tonnerre de Deadpool

La première année de MCU Phase 4 vient de se terminer avec la première de Spider-Man: No Way Home et la finale de Hawkeye. Il faudra un certain temps avant que Marvel reprenne l’histoire, avec Doctor Strange dans le multivers de la folie qui devrait sortir en salles en mai prochain. En ce qui concerne les émissions Disney Plus, nous verrons Moon Knight, Mme Marvel et She-Hulk en 2022, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. Ce que nous avons, cependant, est une grosse fuite She-Hulk. Nous n’avons pas toute l’intrigue, mais il y a un détail passionnant dans la fuite qui pourrait vous faire oublier Deadpool (Ryan Reynolds). Si ce n’était pas déjà clair, sachez que les principaux spoilers She-Hulk pourraient suivre ci-dessous.

La superpuissance brillante de Deadpool

Le Merc with a Mouth est le personnage que nous mourons d’envie de voir. Et nous pourrions obtenir le premier camée MCU de Reynolds assez tôt. Une fuite indique que Multiverse of Madness mettra en vedette Deadpool, bien que nous ne sachions pas quand Wade Wilson se présentera ou comment il interagira avec le docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

C’est cet humour de Wilson qui brise le quatrième mur que nous voulons le plus voir dans le MCU. Et Strange pourrait être un partenaire d’entraînement fantastique pour Deadpool en ce qui concerne les remarques spirituelles et les retours.

Mais comment Deadpool est-il lié aux spoilers de She-Hulk ? Eh bien, l’une des choses que nous aimons chez Deadpool est sa capacité à parler directement au public. C’est le personnage de Marvel qui brise ce quatrième mur dans ses films, et c’est quelque chose que nous voudrons voir dans le MCU. C’est là qu’intervient la fuite de She-Hulk.

Les mods du subreddit Marvel Studios Spoiler ont publié un grand nombre de spoilers She-Hulk provenant d’une source fiable. Ce n’est pas exactement une fuite complète de l’intrigue pour la prochaine émission télévisée, mais cela nous donne une idée de ce à quoi s’attendre.

Les spoilers de She-Hulk taquinent les capacités de Deadpool

L’un des détails de cette liste de spoilers She-Hulk concerne la capacité de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) à briser le quatrième mur. Cela se produit tout au long de l’émission télévisée, She-Hulk s’adressant de plus en plus au public au fur et à mesure que la série progresse.

Tout se termine par une scène où elle interagira directement avec la personne qui contribue au succès du MCU :

Maslany donne une performance « d’esprit, humble et conflictuelle ». Les ruptures du 4e mur commencent comme subtiles, mais à la fin, elles changent littéralement la conclusion de la série. La scène en question consiste en She-Hulk « éclatant » hors de l’écran et réécrivant l’épisode avec l’aide de Kevin Fiege. «Beaucoup de blagues ont atterri, mais certaines se sont senties un peu frileuses. Parfois, cela ressemble à Harvey Birdman et d’autres fois, à l’humour typique du MCU.

Nous avons déjà vu une partie de cette quatrième action qui brise les murs dans la bande-annonce.

Source de l’image : Marvel Studios

Les camées She-Hulk

Le leaker a fourni d’autres spoilers sur l’action dans She-Hulk. Hulk (Mark Ruffalo), Emil Blonsky (Tim Roth), Wong (Benedict Wong) et Matt Murdock (Charlie Cox) apparaîtront tous dans divers épisodes de She-Hulk.

Nous regardons le professeur Hulk pendant la majeure partie de la saison, avec Bruce Banner apparaissant dans une brève séquence de trajet en voiture. « Sa performance ressemble à celle du professeur Hulk dans Endgame », a révélé le leaker She-Hulk. Le fils de Hulk, Skaar, apparaîtra vers la fin de la saison.

En plus de cela, She-Hulk livrera une scène post-générique où Bruce s’envolera dans un vaisseau spatial.

Blonsky de Tim Roth sera en liberté conditionnelle et il passe le plus clair de son temps sous forme humaine. She-Hulk sera son avocate et ils deviendront amis. Blonsky créera apparemment une retraite dans les montagnes pour les méchants de bas niveau. Man-Bull, Baron Blood et Porcupine apparaîtront à sa retraite.

Daredevil apparaît dans deux épisodes de She-Hulk, disent les spoilers. Murdock affrontera Jennifer devant le tribunal, mais ils développeront une relation. « Il y a une scène où ils font l’amour sur un canapé, et Wong demande de l’aide », dit la fuite. Apparemment, Daredevil est le « même Matt Murdick de la série Netflix ».

Autres spoilers passionnants de She-Hulk

En parlant de scènes post-crédits, la plupart des épisodes contiendraient des scènes post-génériques. Certains seront comiques, comme Wong regardant Les Sopranos. D’autres seront d’énormes cliffhangers, la scène du vaisseau spatial de Bruce étant sur cette liste.

Une friandise de Steve Rogers (Chris Evans) qui tombe dans She-Hulk est également intéressante. On ne sait pas pourquoi c’est important pour l’histoire, mais nous apprendrons que Steve a perdu sa virginité avec une fille USO dans les années 40.

On ne sait pas qui est le grand méchant de la première saison. Mais les spoilers de She-Hulk disent que la série contient de nombreuses références à Thunderbolts et des taquineries de Red Hulk. William Hurt aurait été sur le plateau pour filmer certaines scènes.

Il y a un méchant ressemblant à Hulk avec des proportions maladroites, venant d’un groupe de « incels détestant les femmes » qui ont synthétisé le gène Hulk et injecté leurs dirigeants.

Enfin, Jim Carrey était sur le plateau pour filmer certaines scènes, la source des spoilers indiquant qu’il aurait pu jouer à Modok. L’acteur a beaucoup tourné en mocap pour plusieurs projets, mais Marvel aurait peut-être coupé sa part de She-Hulk.

Nous n’avons aucun moyen de vérifier ces spoilers She-Hulk pour le moment. Mais vous pouvez vérifier la fuite dans son intégralité sur ce lien.