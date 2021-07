Les spoilers ‘Hawkeye’ disent que le méchant Marvel préféré des fans arrive au MCU

Nous sommes toujours sous le choc de Loki, essayant de comprendre où nous en sommes dans le MCU maintenant que nous sommes en courte pause. Loki a posé les règles de base du multivers, un concept que Marvel explorera en profondeur dans au moins trois titres à venir. C’est le Et si… ? séries télévisées animées, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais alors que nous discutions des révélations massives de Loki et de ce qu’elles signifient pour le MCU et des films comme Avengers: Endgame, d’autres rumeurs passionnantes de Marvel sont apparues. Plusieurs sources affirment qu’un méchant bien-aimé de Marvel est sur le point de faire ses débuts / de revenir au MCU cette année à Hawkeye. Avant de poursuivre votre lecture, notez que les gros spoilers suivent ci-dessous.

Comment un grand méchant de Marvel peut-il à la fois faire ses débuts et revenir au MCU en même temps ? Eh bien, c’est le multivers qui est à blâmer. Nous n’avons pas encore vu ce méchant en particulier dans le MCU. Mais nous avons vu ce méchant dans d’autres contenus basés sur Marvel qui ne sont pas canon MCU. Avec l’arrivée du multivers, nous pourrions tous les deux le voir faire ses débuts dans le MCU et revenir aux émissions Marvel en même temps. C’est si ces spoilers Hawkeye s’avèrent être vrais.

Les gros spoilers Hawkeye confirmés?

Les mods du subreddit Marvel Studios Spoilers disent qu’ils peuvent vérifier que Vincent D’Onofrio apporte son Wilson Fisk/Kingpin au MCU. Nous avons vu le personnage bien-aimé sur Netflix dans Daredevil, avec D’Onofrio recevant des critiques élogieuses pour sa version Kingpin. Comme vous vous en souviendrez, les émissions Marvel désormais annulées de Netflix n’ont pas été réalisées par Marvel Studios et ne faisaient pas partie du MCU.

Certaines théories disent que D’Onofrio et l’acteur de Daredevil Charlie Cox apparaîtront dans Hawkeye. Mais les mods Reddit disent que seul D’Onofrio apparaîtra dans l’émission :

Nous sommes ravis de révéler que, selon nos sources vérifiées, Vincent’s Kingpin va faire ses débuts en MCU à Hawkeye cette année. La source a indiqué que Daredevil était également censé faire ses débuts MCU dans Hawkeye aux côtés de son rôle dans Spider-Man: No Way Home, mais la programmation pour Hawkeye n’a pas fonctionné. Kingpin comblera plutôt ce vide.

C’est encore mieux

Nous savons déjà que Cox apparaîtra dans No Way Home. Et si ces spoilers sont exacts, Hawkeye fonctionnera sur Disney + à peu près au même moment où Spider-Man 3 sortira en salles. Les deux pourraient partager certaines scènes, ce que nous avons déjà entendu:

La source avec laquelle nous avons communiqué a également laissé entendre que Hawkeye sera diffusé à peu près au même moment que Spider-Man: No Way Home sera dans les salles, car les deux projets MCU partagent certaines connexions. Cela correspond aux informations vérifiées précédentes que nous avons reçues et qui suggèrent une sortie en octobre pour Mme Marvel et une sortie en novembre pour Hawkeye.

La deuxième source

Comme toujours avec les fuites, il n’y a aucun moyen de les vérifier, vous ne devriez donc pas être trop excité par ces révélations Hawkeye. Mais les Redditors ont également remarqué un tweet de Brandon Davis de ComicBook qui disait que nous verrons D’Onofrio revenir après Hawkeye. Ce tweet est maintenant supprimé.

Séparément, D’Onofrio a aimé un tweet sur son retour en tant que Kingpin. Mais l’acteur l’a alors détesté.

Vincent D’Onofrio aime un tweet rapportant qu’il reprendra le rôle de Kingpin dans le prochain spectacle #Hawkeye Disney +. pic.twitter.com/UkGPLwcuon – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 23 juillet 2021

Avec la première de Far From Home le 17 décembre, nous attendrons que Hawkeye fasse ses débuts à un moment donné en novembre, si ces spoilers sont exacts. Disney n’a pas encore annoncé les dates de sortie de la série. Mais Marvel vient de confirmer que Mme Marvel et Hawkeye seront publiés avant la fin de l’année.

