Les sponsors de Guanyu Zhou sont prêts à payer 30 millions d’euros pour un siège Alfa – rapport

in

Un rapport a affirmé que les sponsors de Guanyu Zhou seraient prêts à donner 30 millions d’euros pour mettre le pilote chinois dans un siège chez Alfa Romeo la saison prochaine.

La publication sportive espagnole Marca affirme que les partisans de Zhou paieraient généreusement pour voir le jeune homme de 22 ans faire ses débuts en Formule 1 aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa, mais il fait face à une rude concurrence de plusieurs pilotes pour ce trajet l’année prochaine – d’autant plus que Ferrari non n’ont plus le premier refus de placer un de leurs pilotes juniors dans l’équipe.

Zhou, actuellement pilote junior chez Alpine, a impressionné dans son pilotage cette saison. Après avoir remporté le Championnat d’Asie de Formule 3 plus tôt dans l’année, il occupe également la deuxième place du classement de Formule 2, après avoir remporté des victoires à Monaco, Bahreïn et Silverstone respectivement.

Il a également récemment terminé un test de F1 en saison sur le Hungaroring vers la fin de la pause estivale et a participé à FP1 pour Alpine en Autriche.

Zhou était également l’une des personnes liées à un déménagement potentiel chez Williams la saison prochaine, mais il semble de plus en plus probable qu’ils se penchent sur l’embauche d’un chauffeur plus expérimenté pour remplacer George Russell en 2022 – laissant Alfa comme la seule option réaliste de Zhou pour un passage immédiat en F1.

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

Parallèlement à son talent de pilote, donner à Zhou un siège en Formule 1 ouvrirait d’énormes opportunités de marketing, à la fois pour l’équipe et le sport. Il deviendrait le tout premier pilote de F1 de Chine continentale et susciterait un intérêt accru pour le pays le plus peuplé du monde qui, avec l’investissement proposé par ses sponsors, pourrait influencer l’opinion d’Alfa Romeo.

Mais étant donné les options disponibles, Alex Albon serait actuellement le choix numéro un du directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, si un transfert proposé à Williams ne se concrétise pas pour le pilote de réserve Red Bull.

Ailleurs, le même rapport affirme que l’actuel pilote Haas, Mick Schumacher, pourrait également entrer dans le cadre d’un siège chez Alfa Romeo.

Il était largement attendu que la recrue allemande continue avec son équipe actuelle l’année prochaine, mais Marca affirme que la rupture de la relation de Ferrari junior avec Nikita Mazepin pourrait l’obliger à chercher ailleurs, étant donné les revenus de parrainage que le Russe et sa famille apportent à Haas.

Le dernier affrontement entre les deux a eu lieu à Zandvoort ce week-end, où le Russe a été vu forçant Schumacher près du mur dans la ligne droite des stands alors que l’Allemand cherchait à trouver son chemin. L’oncle de Mick, Ralf Schumacher, a depuis affirmé que Mazepin “n’avait pas sa place” en Formule 1, en raison de sa conduite dangereuse.

Le verdict de PlanetF1