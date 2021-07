Les sportifs à suivre sur les réseaux sociaux

in

22/07/2021 à 15h49 CEST

Les réseaux sociaux montrent tout ce qui ne se voit pas dans le quotidien des sportifs. Certains les utilisent pour que leurs followers en sachent un peu plus sur eux, pour enseigner ce qui se cache derrière l’entraînement, les tests ou les matchs, et d’autres le font pour profiter de son impact et donner de la visibilité aux problèmes sociaux.

A Tokyo, Twitter, Instagram, TikTok et les autres plateformes joueront également un rôle important. Nous vous apportons une liste des athlètes que vous devez suivre si vous ne voulez rien manquer de ces Jeux Olympiques.

Ona Carbonell, Alex Morgan et Megan Rapinoe, athlètes et militantes

Ces trois athlètes sont parmi les plus actifs sur les réseaux sociaux et profitent de leur voix pour donner de la visibilité aux enjeux de société. Les deux premiers, respectivement des équipes espagnoles de natation synchronisée et de football américain, ont été les protagonistes récemment pour s’être opposés aux “conditions difficiles du gouvernement japonais” pour les mères participant aux Jeux. L’activisme de la troisième, Megan Rapinoe, également de l’équipe de soccer nord-américaine, est bien connu. Le ‘Black Lives Matter’ et les droits de la communauté LGTBI, les sujets prédominants sur son Instagram.

Dani Alves, amusant sur Instagram

Si vous voulez connaître la version la plus drôle des Jeux, vous ne pouvez pas arrêter de suivre Dani Alves. Le Brésilien montre le quotidien des athlètes à Tokyo et les coulisses de la canarinha avec une touche d’humour à travers les stories – et les publications – d’Instagram.

Kevin Durant, plus de tweets que de points NBA

À la mi-avril, les données sont sorties que Kevin Durant avait atteint un plus grand nombre de publications sur Twitter que de points marqués en NBA. Et ils ne sont pas peu nombreux. Mais c’est que le basketteur compte 23 883 points dans la compétition mais plus de 24 000 tweets. Une folie.

Marina González, la gymnaste ‘tiktoker’

La gymnaste de l’équipe espagnole, vainqueur d’une Coupe du monde, compte plus de 344 000 followers sur TikTok et plus de 4,7 millions de likes. Avec le nom d’utilisateur @ marinago_02 il explique sous la forme d’un “journal” sur cette plateforme comment se passe son quotidien à Tokyo. Tu ne peux pas rater ça.

Virat Kohli, l’influenceur cricket indien

Il est l’un des athlètes les plus suivis au monde sur Instagram malgré le fait que le cricket n’est pas un sport aussi populaire dans le monde que le football ou le basket-ball. Avant de partir pour Tokyo, il a publié une vidéo devenue virale l’encourageant à suivre le sport indien dans ces JO.

Les Catalans à Tokyo

Et si vous ne voulez rien manquer de ce que font les Catalans lors de ces Jeux, vous pouvez également les suivre sur leurs réseaux sociaux. Le plus actif, Pedri, Lieke Martens, Mingueza, Gio Queiroz, Eric Garcia, Rolfö, Alex Abrines et Raúl Entrerríos.