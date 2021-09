Les sports d’hiver retournent à l’école

15/09/2021 à 12:48 CEST

La Mairie de Barcelone a présenté le Plan “L’école fait du sport en ville& rdquor;, dans un acte tenu dans l’auditorium du CaixaForum Barcelone, en personne et diffusé en direct sur la chaîne YouTube « BCN Esports & rdquor ;.

Au sein du Plan, coordonné par le Conseil des sports scolaires de Barcelone, les nouvelles conditions des programmes de ski de fond, ski alpin, snowboard, patinage sur glace et curling ont été informées. Comme nouveautés pour l’année académique 2021-2022, les activités de neige ont été spécialement dirigées vers les écoles qui adhèrent au Plan de quartier de la Mairie, avec un total d’environ 800 places.

Après l’année académique 2020-2021, fortement conditionnée par le Covid-19, au cours de laquelle les activités sur glace n’ont pu être réalisées en raison des protocoles établis, ce parcours revient avec 1000 places pour les garçons et les filles 3e année.

Depuis l’ouverture des inscriptions au programme, mardi 7 septembre dernier, pratiquement toutes les places disponibles sont occupées. Cependant, la période d’inscription restera ouverte jusqu’au vendredi 17 septembre.

Une approche de la normalité

Le programme Esport Blanc Escolar, destiné aux élèves de 3e et 4e primaire de centres des 9 régions des Pyrénées et promus par le Secrétaire Général des Sports et de l’Activité Physique, revient également désireux d’un nouveau cours, après que, dans l’édition précédente, plus de 50% des étudiants n’ont pas pu profiter des activités et sorties prévues. Avec l’amélioration de la situation à l’année académique 2021-22, on s’attend à un retour à une certaine normalité, où les élèves pyrénéens pourront profiter de l’Education Physique sur les pistes de ski.

Comme principales nouveautés du programme EBE ce cours, met en évidence la formation des enseignants et des techniciens, dirigée par le ministère de l’Éducation de la Generalitat. La cérémonie de remise des diplômes sur neige est également récupérée, ce qui met fin au cours, en plus de donner plus d’importance aux écoles techniques, participant à la table de coordination du programme avec les responsables du FCEH et de l’UCEC.

Malgré la pandémie, le dernier cours s’est déroulé avec succès et sans contagion dans les deux programmes, grâce aux protocoles établis par l’ACEM et le reste des agents participants. Un fait qui montre que les sports d’hiver sont garantie d’activité saine, à la fois physique et émotionnel, et une opportunité pour tous les étudiants de profiter des valeurs de nos disciplines dans la nature, dans des espaces ouverts et loin de l’isolement social et des écrans.