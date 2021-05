Les sports électroniques conquièrent les marchés boursiers

L’e-sport suscite l’intérêt non seulement des joueurs, mais également des principaux investisseurs.

L’e-sport est l’une des industries à la croissance la plus rapide, estimée à 13 milliards de dollars d’ici 2025. En 2020, près d’une personne sur 4 dans le monde connaissait l’esport, avec une croissance du marché projetée de 9% par an jusqu’en 2023. L’esport est plus populaire que jamais. et offre de nombreuses opportunités aux investisseurs.

Il existe principalement 3 types d’entreprises d’e-sport qui suscitent actuellement l’intérêt des investisseurs: les éditeurs de jeux, les développeurs de moteurs de jeux et les sites de paris.

La plupart des grandes entreprises sont cotées en bourse et les éditeurs de jeux e-sport ne font pas exception. Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), Tencent (OTC: TCEHY), Electronic Arts (NASDAQ: EA) ou Take-Two Interactive Software (NASDAQ: TTWO) sont déjà sous le contrôle des traders.

BlizzCon, l’événement principal d’Activision Blizzard

Unity Software Inc. (NYSE: U), la société à l’origine du moteur de jeu Unity, est l’une des sociétés les plus performantes du secteur. Le moteur de jeu multiplateforme est particulièrement populaire pour le développement de jeux mobiles et des jeux propulsés comme Pokémon Go ou Call of Duty: Mobile. La société a annoncé des revenus annuels de 772,4 millions de dollars en 2020, une augmentation de 43% par rapport à 2019.

Huya (NASDAQ: HUYA) est l’une des plus grandes entreprises d’e-sport sur un marché puissant, la Chine. Ce pays est le plus grand marché unique en ligne au monde, avec plus de 530 millions de téléspectateurs d’esports en 2020. Huya est le principal service de jeux en direct en Chine et a vu ses revenus augmenter de 29,1% par rapport à 2019.

Huya détient les droits de diffusion exclusifs pour les événements de la Ligue chinoise des légendes

Les sites de jeux d’argent en ligne suscitent également l’intérêt des investisseurs, tout comme Esports Technologies (NASDAQ: EBET). La société propose des paris en argent réel sur l’esport dans plus de 140 juridictions, touchant un large public d’amateurs d’esports. Au Canada, des sites Web comme GGbet attirent beaucoup d’attention avec de nombreux jeux d’esport sur lesquels parier.

Esports Entertainment Group, Inc. (NASDAQ: GMBL) a connu une croissance spectaculaire au cours des trois dernières années. La société est également spécialisée dans les jeux d’argent et de hasard et a signé plusieurs partenariats avec des fournisseurs d’esports du monde entier. Le cours de l’action a augmenté de plus de 330% pendant cette période, prouvant l’intérêt toujours croissant des joueurs pour les paris en ligne.

Actions ordinaires Esports Entertainment Group Inc. (GMBL)

Skillz (NYSE: SKLZ), une plate-forme permettant des compétitions sociales dans les jeux mobiles, a également fait forte impression lorsqu’elle a rejoint la Bourse de New York en décembre 2020. Elle est devenue une entité cotée en bourse après avoir fusionné avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) évalué à 3,5 milliards de dollars.

Super League Gaming (NASDAQ: SLGG) aide la scène e-sport amateur à prospérer depuis 2015. La société abrite la plus grande communauté d’hôtes de serveurs Minecraft au monde, Minehut. Cette communauté Minecraft dessert plus de 3 millions d’utilisateurs, faisant de Super League Gaming une centrale pour le jeu de bac à sable en monde ouvert le plus populaire. En 2020, l’audience de la société a atteint 2 milliards de vues, soit une croissance de plus de 1500% par rapport à l’année dernière.

Actions ordinaires de Super League Gaming, Inc.

Outre les commerçants de Wall Street, des visages plus populaires ont également commencé à investir dans l’esport. Will Smith a dirigé un groupe d’investissement qui a investi 46 millions de dollars dans Gen.G, la 6e organisation d’esports la plus précieuse au monde selon Forbes. Drake est un autre passionné d’esports passionné qui est apparu dans les streams de Tyler «Ninja» Blevins sur Fortnite. Il est également copropriétaire de 100 Thieves, une organisation d’e-sport avec les meilleures équipes de tous les principaux jeux d’e-sport.

Matthew «Nadeshot» Haag (à gauche) et Drake (à droite)

Les athlètes célèbres ont également les yeux sur l’esport et commencent à investir dans ce marché en pleine croissance. Michael Jordan a investi plus de 20 millions de dollars dans la société mère de Team Liquid, aXiomatic Gaming. Les joueurs de basket-ball Stephen Curry et Andre Iguodala ont également investi dans l’esport, soutenant l’organisation d’esports TSM dans leurs compétitions League of Legends et Fortnite.

Stephen Curry portant une veste TSM lors des Game Awards 2019

La pandémie COVID-19 a eu un impact important sur les événements sportifs, tandis que les événements d’esports ont continué à prospérer. Beaucoup de gens viennent de découvrir l’esport en lock-out, ouvrant un tout nouveau marché pour les entreprises d’esports. La montée en puissance de l’esport est sur une tendance constante et devrait continuer à augmenter dans les années à venir.

